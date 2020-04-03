Güzel oyuncu ve stil danışmanı Ece Sükan, önceki gün Uğur Güven ile market alışverişi yaptı. Kuruçeşme'deki bir markette görüntülenen çift, habercileri görünce panikledi. Çıplak elle ürünleri alan Uğur Güven, görüntü alındığını fark edince kapüşonunu kapattı.

Ece Sükan ise tüm yüzünü kaplayan güneş gözlükleri ve maskesiyle tanınmayacak bir haldeydi. Güzel oyuncu, "Mutfaktaki eksiklerimizi almaya geldik onun dışında evden çıkmıyoruz" dedi.

DOĞAN SAVAŞ