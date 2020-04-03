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    • Magazin
    • 03.04.2020 Gazete
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    'nın yıldızı köpeğiyle poz verdi

    'nın oyuncusu , önceki gün köpeğiyle bu kareyi paylaştı. Güzel oyuncu, en az kendisi kadar ağır 45 kiloluk köpeğinin altında adeta ezilmişti.

    Dev dostluk

    Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Melike İpek Yalova, önceki gün köpeğiyle bu kareyi paylaştı. Güzel oyuncu, en az kendisi kadar ağır 45 kiloluk köpeğinin altında adeta ezilmişti.

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