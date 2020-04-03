Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Melike İpek Yalova, önceki gün köpeğiyle bu kareyi paylaştı. Güzel oyuncu, en az kendisi kadar ağır 45 kiloluk köpeğinin altında adeta ezilmişti.
Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Melike İpek Yalova, önceki gün köpeğiyle bu kareyi paylaştı. Güzel oyuncu, en az kendisi kadar ağır 45 kiloluk köpeğinin altında adeta ezilmişti.
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