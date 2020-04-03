Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 03.04.2020 17:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.04.2020 17:44
    ABONE OL

    İZLE! 'da canlı yayınında son dakika gelişmesi! Ortalık karışıyor

    canlı yayınında son dakika gelişmeleri! Fadime Aldemir evdeki 30 bin lirayı, dolaptaki 30 kilo yağı ve 5 kilo zeytini alıp Muzaffer Bey'e kaçtı! Karı-koca Esra Erol'da canlı yayınında karşı karşıya! Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. Esra Erol'da yaşanan son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz! Hepsi ve daha fazlası için 3 Nisan Atv Esra Erol'da canlı yayınında...

    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE!

    'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 3 Nisan Cuma günü canlı yayınlanan programda; Fadime Aldemir 3 çoğunu bırakıp evdeki 30 bin lirayı, 30 kilogram yağı ve 5 kilogram zeytini alıp Muzaffere kaçtı ortalık karıştı! 8 aylık bebeğini evde bırakıp Sercan'a kaçan Didem günler sonra annesiyle karşı karşıya geldi! Didem eve dönecek mi?

    ATV CANLI YAYIN

    Bitti denilen evlilikte Bekir'in son hamlesi çok konuşulacak! Fatma'nın bu teklife cevabı ne olacak? 24 yıllık mutlu bir yuva ve sonunda kabusa dönen bir hayat! Haydar Beyden 3 aydır kayıp olan karısı Emek Budak hakkında çok konuşulacak iddia! 2 kızı birden ortadan kaybolan bir babanın isyanı! Edirne'de yaşayan Merve Şahin 13 Kasım sabahı bir anda ortadan kayboldu! Tolga'nın ablası Merve ile ilgili herkesi şoke edecek şüphesi! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri için ı izleyin...

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin ATV CANLI YAYIN İZLE! Esra Erol'da canlı yayınında son dakika gelişmesi! Ortalık karışıyor
    Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri