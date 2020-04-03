3 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci? Gelinim Mutfakta kim elendi? 3 Nisan Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu yarışmayı takip edenler tarafından sorgulanıyor. Her Cuma günü haftanın finalini yapan yarışmada, en yüksek puanı alan gelin beş bileziğin sahibi oluyor. Günün son puanlaması Nuriye Hanım tarafından yapıldı. Nuriye Hanım sadece 1 tabağa 5 puan verirken geride kalan 3 tabağa 1 puan verdi. 1 puan alan tabaklar Yağnur, Yağmur ve Neslihan'a gitti. 5 puan alan tabak ise Nuriye Hanım'ın gelini Hatice'ye gitti.
3 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ?
Gelinim Mutfakta haftanın birincisi haftanın en yüksek puanını alan Yağnur oldu. Yağnur 5 bileziğin sahibi oldu.
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU!
Yağnur – 67
Hatice – 58
Neslihan – 57
Yağmur – 52
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Yarışmaya veda eden gelin ise en düşük puanı alan Yağmur oldu.
EZGİ VE ELİF NEDEN YOKTU?
Ezgi'nin oğlunun daha önce havale geçirmesi dolayısıyla Koronavirüsün de etkisini arttırmasının ardından yarışmaya devam edemeyeceği, Reyhan hanım tarafından açıklandı. Reyhan hanım yarışmaya eltisinin gelini Neslihan ile devam edeceğini ifade etti. Ezgi'nin bir süreliğine yarışmadan uzak kalacağı açıklandı.
Yarışmanın bir diğer popüler ismi Kaynana Çiğdem ve gelini Elif, mutfakta olmamalarının nedenini bir video ile açıkladı. Elif'in annesinin ameliyat geçirmesi ve annesiyle ilgilenmek zorunda olması dolayısıyla bir müddet yarışmada olmayacaklarını ifade etti.
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