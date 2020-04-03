3 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci? Gelinim Mutfakta kim elendi? 3 Nisan Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu yarışmayı takip edenler tarafından sorgulanıyor. Her Cuma günü haftanın finalini yapan yarışmada, en yüksek puanı alan gelin beş bileziğin sahibi oluyor. Günün son puanlaması Nuriye Hanım tarafından yapıldı. Nuriye Hanım sadece 1 tabağa 5 puan verirken geride kalan 3 tabağa 1 puan verdi. 1 puan alan tabaklar Yağnur, Yağmur ve Neslihan'a gitti. 5 puan alan tabak ise Nuriye Hanım'ın gelini Hatice'ye gitti.

3 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi haftanın en yüksek puanını alan Yağnur oldu. Yağnur 5 bileziğin sahibi oldu.