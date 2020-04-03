Babil bu akşam var mı? Babil dizisi neden yok? Cuma akşamları heyecanla takip edilen Babil dizisi bu akşam yayıncı kuruluş Star TV'nin yayın akışında bulunmuyor. Bu nedenle dizinin izleyicileri arama motorlarında merakla Babil dizisi neden yok, yeni bölüm ne zaman sorusuna yanıt arıyor. İşte 3 Nisan Star TV yayın akışı ve merak edilenler
BABİL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Babil dizisinin yeni bölüm tarihiyle ilgili yayıncı kuruluş Star TV'den bir açıklama gelmedi. Babil dizisinin yeni bölümü yerine Hedefim Sensin izleyicisiyle buluşacak. Star TV'den Babil yeni bölüm tarihiyle ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.
3 NİSAN STAR TV YAYIN AKIŞI
18:30 Star Haber
20:00 Hedefim Sensin
22:30 Hedefim Sensin
00:30 Güzel Köylü
BABİL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
İrfan'ın ani boşanma kararını anlamaya çalışan Eda, İrfan'ı kaybetme korkusuyla savrulur. Kudret'in geçmişine hakim olmak istediği Ayşe, Süleyman'ın karanlık işlerinin peşinde Kudret'in ayağına geliyor.
Süleyman, İlay'ı geri kazanmaya çalışırken İrfan'ı amansız bir tehlikenin ortasına atıyor. Kudret ile Süleyman'ın restleşmeleri gitgide kızışıyor.
Ayşe'nin gizli kapaklı halleri Mert'in dikkatini çekiyor. İrfan, Eda'yı boşanmaya ikna edebilecek mi? Süleyman, İlay'ı geri kazanabilecek mi? Ayşe'nin polis kimliği açığa çıkacak mı?
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