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    • Magazin
    • 03.04.2020 17:21
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    • 03.04.2020 17:21
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    ? dizisi neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte

    sorusunun yanıtı dizinin yayın gününde izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Star TV ekranlarında cuma günü saat 20.00'de izleyicisinin karşısına çıkan dizisinin yeni bölümleri heyecanla takip ediliyor. 3 Nisan Cuma günü Star TV yayın akışında Babil dizisinin olmaması izleyicileri konu hakkındaki detayları araştırmaya yöneltti. Peki, Babil dizisi neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte

    Babil dizisi neden yok, yeni bölüm ne zaman?

    Babil bu akşam var mı? Babil dizisi neden yok? Cuma akşamları heyecanla takip edilen Babil dizisi bu akşam yayıncı kuruluş Star TV'nin yayın akışında bulunmuyor. Bu nedenle dizinin izleyicileri arama motorlarında merakla Babil dizisi neden yok, yeni bölüm ne zaman sorusuna yanıt arıyor. İşte 3 Nisan Star TV yayın akışı ve merak edilenler

    BABİL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Babil dizisinin yeni bölüm tarihiyle ilgili yayıncı kuruluş Star TV'den bir açıklama gelmedi. Babil dizisinin yeni bölümü yerine Hedefim Sensin izleyicisiyle buluşacak. Star TV'den Babil yeni bölüm tarihiyle ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

    3 NİSAN STAR TV YAYIN AKIŞI

    18:30 Star Haber
    20:00 Hedefim Sensin
    22:30 Hedefim Sensin
    00:30 Güzel Köylü

    BABİL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    İrfan'ın ani boşanma kararını anlamaya çalışan Eda, İrfan'ı kaybetme korkusuyla savrulur. Kudret'in geçmişine hakim olmak istediği Ayşe, Süleyman'ın karanlık işlerinin peşinde Kudret'in ayağına geliyor.

    Süleyman, İlay'ı geri kazanmaya çalışırken İrfan'ı amansız bir tehlikenin ortasına atıyor. Kudret ile Süleyman'ın restleşmeleri gitgide kızışıyor.

    Ayşe'nin gizli kapaklı halleri Mert'in dikkatini çekiyor. İrfan, Eda'yı boşanmaya ikna edebilecek mi? Süleyman, İlay'ı geri kazanabilecek mi? Ayşe'nin polis kimliği açığa çıkacak mı?

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    Haberler Magazin Babil bu akşam var mı? Babil dizisi neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte 3 Nisan Star TV yayın akışı
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