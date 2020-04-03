Babil bu akşam var mı? Babil dizisi neden yok? Cuma akşamları heyecanla takip edilen Babil dizisi bu akşam yayıncı kuruluş Star TV'nin yayın akışında bulunmuyor. Bu nedenle dizinin izleyicileri arama motorlarında merakla Babil dizisi neden yok, yeni bölüm ne zaman sorusuna yanıt arıyor. İşte 3 Nisan Star TV yayın akışı ve merak edilenler

BABİL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Babil dizisinin yeni bölüm tarihiyle ilgili yayıncı kuruluş Star TV'den bir açıklama gelmedi. Babil dizisinin yeni bölümü yerine Hedefim Sensin izleyicisiyle buluşacak. Star TV'den Babil yeni bölüm tarihiyle ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.