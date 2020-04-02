Yaklaşık 15 gündür eşi Başak Dizer ile Kemerburgaz'daki orman evinde kalan Kıvanç Tatlıtuğ, korkuttu... 37 yaşındaki oyuncu, önceki akşam kendisini iyi hissetmeyince Coronavirüs şüphesiyle hastaneye gitti. Tatlıtuğ, dün sabah ise şu açıklamayı yaptı: "15 gündür eşimle evimizdeydik. Ancak bazı şikayetlerim üzerine geldiğim hastanede müşahede altına aldılar. Lütfen kaygılanmayın. Test sonucumu bekliyorum"

Tatlıtuğ'un Coronavirüs'e yakalandığı şüphesi, sosyal medyada geniş yer buldu. Özellikle oyuncunun kadın hayranları, Tatlıtuğ için mesajlar yağdırdı. Kıvanç Tatlıtuğ, dün akşam saatlerinde ise herkesi rahatlatarak şunları söyledi: "Yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile geldiğim hastanede yapılan tetkikler sonucunda akciğerimde küçük bir alanda zatürre odağı tespit edildi. Bununla ilgili olarak takip ve tedavi altına alındım. Covid-19 test sonucumun negatif geldiğini öğrendim. Yarın yapılacak son kontrollerim sonucuna göre gerekirse evde takip ve tedavime karar verilecektir..



Kıvanç Tatlıtuğ, "Yoğun mesai harcayan sağlık personellerine çok teşekkür ediyor başta Covid-19 ile mücadele eden hastalar olmak üzere tüm hastalara Allah'tan şifa diliyorum. Dualarımız sizinle" dedi.



İşte Twitter'dan yapılan destek yorumları:

"Kıvanç Tatlıtuğ'a bir şey olursa sokakta Çinli avına çıkarım".

"Bu virüs kesin kadın. Kıvanç Tatlıtuğ'a bulaştığına göre."

"Kıvanç Tatlıtuğ"un test sonucuna göre virüsün cinsiyeti netleşir."

"Kıvanç Tatlıtuğ haberi, kadınlar arasinda virüsten daha hızlı yayıldı."

"Eminim siz de virüs olsaydınız Kıvanç Tatlıtuğ'a bulaşmamak için kendinizi zor tutardınız."

"Kıvanç'a bir şey olursa Wuhan ile hesaplaşma vakti."

Corona'dan 1 Nisan şakası.

"Bu Corona kadar vizyonlu virüs de görmedim. Kraliyet Ailesi, Hollywood yıldızları derken şimdi de Kıvanç Tatlıtuğ..."

Kıvanç hayranlarından korkan Corona, yön değiştirdi.

DOĞAN SAVAŞ