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    • Magazin
    • 02.04.2020 Gazete
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    Alkışlar Ebru’ya

    Ünlü şarkıcı , Coronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçirdiğimiz şu günlerde oldukça anlamlı bir yardıma imza attı. Yaşar "Birbirimize destek zamanı ben gıdalarımı ulaştırdım" diyerek 500 aileye el uzattı.

    Alkışlar Ebru’ya
    Ünlü şarkıcı , Coronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçirdiğimiz şu günlerde oldukça anlamlı bir yardıma imza attı. Yaşar "Birbirimize destek zamanı ben gıdalarımı ulaştırdım" diyerek 500 aileye el uzattı.

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