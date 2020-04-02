Alkışlar Ebru’ya

Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, Coronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçirdiğimiz şu günlerde oldukça anlamlı bir yardıma imza attı. Yaşar "Birbirimize destek zamanı ben gıdalarımı ulaştırdım" diyerek 500 aileye el uzattı.
Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, Coronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçirdiğimiz şu günlerde oldukça anlamlı bir yardıma imza attı. Yaşar "Birbirimize destek zamanı ben gıdalarımı ulaştırdım" diyerek 500 aileye el uzattı.
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