Sevval Şahin'den miss gibi poz

Türkiye 2018 Güzeli Sevval Şahin'in dünya umrunda değil. Genç model, sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın Miami'deki evinden yaptığı renkli paylaşımlarını önceki gün de sürdürdü. Türkiye 2018 Güzeli Sevval Şahin'in dünya umrunda değil. Genç model, sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın Miami'deki evinden yaptığı renkli paylaşımlarını önceki gün de sürdürdü.
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