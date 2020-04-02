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    • Magazin
    • 02.04.2020 Gazete
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    Sevval Şahin'den miss gibi poz

    Türkiye 2018 Güzeli Sevval Şahin'in dünya umrunda değil. Genç model, sevgilisi 'ın Miami'deki evinden yaptığı renkli paylaşımlarını önceki gün de sürdürdü.

    Miss gibi poz
    Türkiye 2018 Güzeli Sevval Şahin'in dünya umrunda değil. Genç model, sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın Miami'deki evinden yaptığı renkli paylaşımlarını önceki gün de sürdürdü.

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