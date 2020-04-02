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    • Magazin
    • 02.04.2020 Gazete
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    Oyuncu çift ve spor yaparken gülümsetti

    Oyuncu çift ve , spor yaparken gülümsetti. Avcı, bu kareye şu notu düştü: "Evde ne mi yapıyoruz? Her gün düzenli spor yapmaya çalışıyoruz. Bazen böyle eğlendiğimiz de oluyor tabi."

    Eğlenceli antrenman

    Oyuncu çift Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı, spor yaparken gülümsetti. Avcı, bu kareye şu notu düştü: "Evde ne mi yapıyoruz? Her gün düzenli spor yapmaya çalışıyoruz. Bazen böyle eğlendiğimiz de oluyor tabi."

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