Oyuncu çift Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı, spor yaparken gülümsetti. Avcı, bu kareye şu notu düştü: "Evde ne mi yapıyoruz? Her gün düzenli spor yapmaya çalışıyoruz. Bazen böyle eğlendiğimiz de oluyor tabi."