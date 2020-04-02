Oyuncu çift Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı, spor yaparken gülümsetti. Avcı, bu kareye şu notu düştü: "Evde ne mi yapıyoruz? Her gün düzenli spor yapmaya çalışıyoruz. Bazen böyle eğlendiğimiz de oluyor tabi."
Oyuncu çift Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı, spor yaparken gülümsetti. Avcı, bu kareye şu notu düştü: "Evde ne mi yapıyoruz? Her gün düzenli spor yapmaya çalışıyoruz. Bazen böyle eğlendiğimiz de oluyor tabi."
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