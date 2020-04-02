La Casa De Papel 4. sezon ne zaman, saat kaçta başlayacak sorusu izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Netflix'in heyecanla takip edilen yapımlarından olan La Casa De Papel dizisinin 4. sezonu için geri sayım sürüyor. La Casa De Papel dizisinin son sezonu izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi. İşte diziye dair merak edilen soruların yanıtı
LA CASA DE PAPEL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Netflix Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre, La Casa de Papel'in 4. sezonu 3 Nisan 2020'de sevenleriyle buluşacak. Bu sezon ile birlikte final yapması beklenen dizinin yine 9 bölümden oluşacağı bekleniyor.
LA CASA DE PAPEL 4. SEZON SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
La Casa De Papel sosyal medya hesabından verilen bilgilere göre dizi Türkiye'de 3 Nisan Cuma günü sabah saat 10.00'da yayında olacak. İşte o paylaşım...
8 episodios. Viernes.— La Casa de Papel (@lacasadepapel) April 1, 2020
🇺🇸PST: 0:00am
🇲🇽: 1:00am
🇵🇪🇨🇴: 2:00
🇻🇪🇺🇸EST: 3:00am
🇨🇱🇧🇷🇦🇷: 4:00am
🇵🇹🇬🇧: 8:00am
🇪🇸🇫🇷🇮🇹🇩🇪: 9:00
🇬🇷🇹🇷: 10:00#LCDP4 pic.twitter.com/owkNhoBnvc
Netflix tarafından yayınlanan videoda Úrsula Corberó (Tokio), Álvaro Morte (The Professor), Jaime Lorente (Denver), Miguel Herrán (Rio), Esther Acebo (Estocolmo), Itziar Ituño (Raquel Murillo) gibi oyuncular yer alıyor.
YENİ İSİMLER KATILDI
La Casa De Papel'de yeni sezonda Hovik Keuchkerian 'Bogota', Najwa Nimri 'Alicia', Fernando Cayo 'Tamayo' ve 'The Engineer' olarak yeni üyeler katılıyor.
Önceki sezonlardan tanıdığımız karakterler Úrsula Corberó 'Tokio', Álvaro Morte 'The Professor', Jaime Lorente 'Denver', Miguel Herrán 'Rio', Darko Peric 'Helsinki', Alba Flores 'Nairobi', Esther Acebo 'Estocolmo', Itziar Ituño 'Raquel Murillo', Enrique Arce 'Arturo' Kiti Mánver 'Mariví', Juan Fernández 'Coronel Prieto' & Mario de la Rosa 'Suarez' ve dizinin yaratıcısı Álex Pina ile yönetmen Jesús Colmenar, yeni sezonda ekranlara dönüyorlar.
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