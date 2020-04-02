La Casa De Papel 4. sezon ne zaman, saat kaçta başlayacak sorusu izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Netflix'in heyecanla takip edilen yapımlarından olan La Casa De Papel dizisinin 4. sezonu için geri sayım sürüyor. La Casa De Papel dizisinin son sezonu izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi. İşte diziye dair merak edilen soruların yanıtı

LA CASA DE PAPEL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Netflix Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre, La Casa de Papel'in 4. sezonu 3 Nisan 2020'de sevenleriyle buluşacak. Bu sezon ile birlikte final yapması beklenen dizinin yine 9 bölümden oluşacağı bekleniyor.