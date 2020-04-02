Hollywood dünyasının ünlü yıldızlarından virüse karşı ultra lüks önlem! Milyonlarca dolarlık evlerde karantina...

25 MiLYON DOLARLIK SARAY
Brad Pitt'den ayrıldıktan sonra çocuklarıyla Los Angeles'taki yeni bir malikaneye yerleşen Angelina Jolie, günlerdir 11 odalı 25 milyon dolar değerindeki villasından çıkmıyor.
GEORGE CLOONEY
58 yaşındaki dünyaca ünlü yıldızın ikizlerinin annesi Amal Clooney ile birlikte İngiltere'deki Thames Nehri üzerindeki özel bir adada bulunan malikanesinde kaldığı iddia edildi.
Malikanenin değeri ise 12 milyon dolar….
SYLVESTER STALLONE
Ünlü aktör, ailesiyle birlikte günlerdir çıkmadığı California'daki 18 milyon dolarlık malikanesinde böyle eğlenceli paylaşımlar yapıyor.
JUSTIN BIEBER
Model eşi Hailey Bieber ile kendisini günlerdir karantinaya alan Justin Bieber, Beverly Hills'teki 8.5 milyonluk malikanesinden sık sık paylaşım yapıp takipçilerini kıskandırıyor.
Pop müziğin ünlü ismi Britney Spears, iki çocuğuyla birlikte değeri 8 milyon dolar olan Los Angeles'taki lüks malikanesinde karantinada.
38 yaşındaki yıldızın evinde 5 oda, 7 banyo ve sinema odası bulunuyor.
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