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    • Magazin
    • 02.04.2020 Gazete
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    Hollywood dünyasının ünlü yıldızlarından virüse karşı ultra lüks önlem! Milyonlarca dolarlık evlerde karantina...

    Hollywood dünyasının ünlü yıldızları, ABD’ye kabusu yaşatan Coronavirüs nedeniyle evlere kapandı. ’den ve çiftine kadar birçok yıldız, milyonlarca dolarlık evlerinde karantinada…

    Ultra lüks önlem


    25 MiLYON DOLARLIK SARAY
    Brad Pitt'den ayrıldıktan sonra çocuklarıyla Los Angeles'taki yeni bir malikaneye yerleşen Angelina Jolie, günlerdir 11 odalı 25 milyon dolar değerindeki villasından çıkmıyor.


    GEORGE CLOONEY
    58 yaşındaki dünyaca ünlü yıldızın ikizlerinin annesi Amal Clooney ile birlikte İngiltere'deki Thames Nehri üzerindeki özel bir adada bulunan malikanesinde kaldığı iddia edildi.

    Malikanenin değeri ise 12 milyon dolar….


    SYLVESTER STALLONE
    Ünlü aktör, ailesiyle birlikte günlerdir çıkmadığı California'daki 18 milyon dolarlık malikanesinde böyle eğlenceli paylaşımlar yapıyor.


    JUSTIN BIEBER
    Model eşi Hailey Bieber ile kendisini günlerdir karantinaya alan Justin Bieber, Beverly Hills'teki 8.5 milyonluk malikanesinden sık sık paylaşım yapıp takipçilerini kıskandırıyor.


    Pop müziğin ünlü ismi Britney Spears, iki çocuğuyla birlikte değeri 8 milyon dolar olan Los Angeles'taki lüks malikanesinde karantinada.

    38 yaşındaki yıldızın evinde 5 oda, 7 banyo ve sinema odası bulunuyor.

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