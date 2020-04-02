ATV'nin başarılı dizisi Hercai'nin oyuncuları Ebru Şahin ile Ahmet Tansu Taşanlar, önceki gün çekim yeri olan Mardin'den bu kareyi paylaştı. Şahin ile rol arkadaşı, arabada hayli neşeliydi. ATV'nin başarılı dizisi Hercai'nin oyuncuları Ebru Şahin ile Ahmet Tansu Taşanlar, önceki gün çekim yeri olan Mardin'den bu kareyi paylaştı. Şahin ile rol arkadaşı, arabada hayli neşeliydi.
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