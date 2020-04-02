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    • Magazin
    • 02.04.2020 Gazete
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    'nin oyuncuları ile 'dan yolculuk pozu

    ATV'nin başarılı dizisi 'nin oyuncuları ile , önceki gün çekim yeri olan 'den bu kareyi paylaştı. Şahin ile rol arkadaşı, arabada hayli neşeliydi.

    Keyifli yolculuk
    ATV'nin başarılı dizisi Hercai'nin oyuncuları Ebru Şahin ile Ahmet Tansu Taşanlar, önceki gün çekim yeri olan 'den bu kareyi paylaştı. Şahin ile rol arkadaşı, arabada hayli neşeliydi.

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    Haberler Magazin Hercai'nin oyuncuları Ebru Şahin ile Ahmet Tansu Taşanlar'dan yolculuk pozu
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