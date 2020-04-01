Turhan Kaya kimdir? Kurtlar Vadisi oyuncusu Turhan Kaya nereli?

Turhan Kaya kimdir? Kurtlar Vadisi dizisiyle hafızalarda yer edinen Turhan Kaya hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın emektar oyuncularından olan Kaya, geçtiğimiz günlerde Corona'ya yakalanmıştı. Kaya bugüne kadar Kurşun Yarası, Çemberimde Gül Oya, Binbir Gece, Doktorlar, Bıçak Sırtı, Kurtlar Vadisi Pusu, Menekşe ile Halil, Tatlı Bela Fadime, Dedektif Biraderler, Melekler Korusun, Bu Kalp Seni Unutur mu?, Masumlar ve Şahsiyet gibi dizilerde rol aldı.
TURHAN KAYA KİMDİR?
Dizi ve sinema oyuncusu Turhan Kaya'nın 69 yaşında hayata gözlerini yumduğu açıklandı.
30 Kasım 1951'de İstanbul'da doğan Kaya, Yeditepe Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü'nde eğitim gördü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.