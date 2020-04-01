Turhan Kaya kimdir? Kurtlar Vadisi oyuncusu Turhan Kaya nereli?

Turhan Kaya kimdir? Kurtlar Vadisi dizisiyle hafızalarda yer edinen Turhan Kaya hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın emektar oyuncularından olan Kaya, geçtiğimiz günlerde Corona'ya yakalanmıştı. Kaya bugüne kadar Kurşun Yarası, Çemberimde Gül Oya, Binbir Gece, Doktorlar, Bıçak Sırtı, Kurtlar Vadisi Pusu, Menekşe ile Halil, Tatlı Bela Fadime, Dedektif Biraderler, Melekler Korusun, Bu Kalp Seni Unutur mu?, Masumlar ve Şahsiyet gibi dizilerde rol aldı.

TURHAN KAYA KİMDİR?

Dizi ve sinema oyuncusu Turhan Kaya'nın 69 yaşında hayata gözlerini yumduğu açıklandı.

30 Kasım 1951'de İstanbul'da doğan Kaya, Yeditepe Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü'nde eğitim gördü.