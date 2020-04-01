Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 01.04.2020 09:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.04.2020 09:17
    ABONE OL

    kimdir? Kurtlar Vadisi oyuncusu ?

    kimdir? Corona’ya yenik düşen Turhan Kaya hayatını kaybetti. Kurtlar Vadisi dizisinde “Ordinaryüs” karakteri olarak bilinen , nereli, kaç yaşındaydı sorularına yanıt aranıyor. Peki, dir?

    Turhan Kaya kimdir? Kurtlar Vadisi oyuncusu Turhan Kaya nereli?

    kimdir? Kurtlar Vadisi dizisiyle hafızalarda yer edinen Turhan Kaya hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın emektar oyuncularından olan Kaya, geçtiğimiz günlerde Corona'ya yakalanmıştı. Kaya bugüne kadar Kurşun Yarası, Çemberimde Gül Oya, Binbir Gece, Doktorlar, Bıçak Sırtı, Kurtlar Vadisi Pusu, Menekşe ile Halil, Tatlı Bela Fadime, Dedektif Biraderler, Melekler Korusun, Bu Kalp Seni Unutur mu?, Masumlar ve Şahsiyet gibi dizilerde rol aldı.

    TURHAN KAYA KİMDİR?

    Dizi ve sinema oyuncusu Turhan Kaya'nın 69 yaşında hayata gözlerini yumduğu açıklandı.

    30 Kasım 1951'de İstanbul'da doğan Kaya, Yeditepe Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü'nde eğitim gördü.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Turhan Kaya kimdir? Kurtlar Vadisi oyuncusu Turhan Kaya nereli?
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri