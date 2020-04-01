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    • 01.04.2020 08:22
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    Son dakika: hastaneye kaldırıldı! Kıvanç Tatlıtuğ'da koronavirüs şüphesi mi?

    Son dakika haberi... Yakışıklı oyuncu , kendisini iyi hissetmediği için kontrol amaçlı hastaneye yattı. Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüs nedeniyle eşi ile Kemerburgaz'daki evinden çıkmıyordu. Tatlıtuğ önceki akşam kendisini iyi hissetmediği için hastaneye yattı. Tatlıtuğ'un aniden hastaneye yatması sosyal medyada "koronavirüs" iddialarının konuşulmasına neden oldu.

    Kıvanç Tatlıtuğ hastaneye kaldırıldı

    Koronavirüs nedeniyle eşi ile Kemerburgaz'daki evinden çıkmayan , önceki akşam kendisini iyi hissetmedi. Hürriyet'in haberine göre; kontrol amaçlı 'a gittiği öğrenilen Tatlıtuğ'un hastaneye yatışı yapıldı.



    KIVANÇ TATLITUĞ KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?
    Yakışıklı oyuncunun coronavirüse yakalandığından şüphe ettiği iddia edildi. Apar topar hastaneye kaldırılması, Tatlıtuğ hakkında sosyal medyada koronavirüs iddialarının konuşulmasına neden oldu.

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