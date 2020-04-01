Koronavirüs nedeniyle eşi Başak Dizer ile Kemerburgaz'daki evinden çıkmayan Kıvanç Tatlıtuğ, önceki akşam kendisini iyi hissetmedi. Hürriyet'in haberine göre; kontrol amaçlı Liv Hospital'a gittiği öğrenilen Tatlıtuğ'un hastaneye yatışı yapıldı.





KIVANÇ TATLITUĞ KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Yakışıklı oyuncunun coronavirüse yakalandığından şüphe ettiği iddia edildi. Apar topar hastaneye kaldırılması, Tatlıtuğ hakkında sosyal medyada koronavirüs iddialarının konuşulmasına neden oldu.