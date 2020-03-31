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    • 01.04.2020 00:20
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    Survivor ? , nereli ve ne iş yapıyor?

    Survivor ? Survivor'da eleme heyecanı sona erdi. Yapılan SMS oylaması sonucunda en az oyu alan adaya veda eden isim oldu. Yaşanan bu gelişmenin ardından Burak Yurdugör kimdir sorusu hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Peki, , nereli ve ne iş yapıyor? İşte Burak Yurdugör hakkında merak edilenler...

    Survivor Burak Yurdugör kimdir?

    TV 8 ekranlarında haftanın beş günü izleyici karşısına çıkan Survivor'da bugün eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da eleme potasında Yasin, Burak ve Yunus Emre vardı. SMS oylamasında en az oyu alan Burak oldu. Diğer yarışmacılar Burak'tan yüksek oy alarak adada kaldı. Şimdi izleyiciler Survivor Burak Yurdugör kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Burak Yurdugör kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte detaylar...

    BURAK YURDUGÖR KİMDİR?

    Survivor Burak Yurdugör 21 yaşında ve İstanbul doğumludur. Burak Yurdugör'ün babası İsviçre Zurich doğumlu fakat kökeni İstanbul ve Yemen'e dayanıyor. Bir kız kardeşi var. Babannesi ve ailesi ile beraber yaşıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma Uçuş Harekat bölümünden mezun.

    Şu anda Anadolu Üniversitesi Havacılık Yönetimi bölümü okuyor. Spora ilk okulda başladı. Yüzme branşı ile belli bir süre basketbolu beraber oynadı ve üniversitede de kısa süreliğine amerikan futbolu oynadı. Aktif olarak crossfit ve fitness ile uğraşıyor.

    SURVİVOR'DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

    Survivor'da eleme heyecanı sona erdi. Yapılan SMS oylaması sonucunda en az oyu alan Burak Yurdugör adaya veda eden isim oldu.

    31 MART SURVİVOR SMS SIRALAMASI

    Survivor'da eleme potasında Yasin, Burak ve Yunus Emre vardı. SMS oylamasında en az oyu alan Burak oldu. Diğer yarışmacılar Burak'tan yüksek oy olarak adada kaldı.

    SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

    Sevilen yarışma programı Survivor'da eleme heyecanı sona erdi. Elenen isim olarak Ceyhun açıklandı.

    SURVİVOR GEÇEN HAFTAKİ SMS SIRALAMASI

    SMS oylamasına yer alan üç isim arasından Ceyhun elenen isim olarak açıklandı. Cemal Can ve Ardahan SMS oylamasında yer alan isimler arasındaydı.

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