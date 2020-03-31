TV 8 ekranlarında haftanın beş günü izleyici karşısına çıkan Survivor'da bugün eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da eleme potasında Yasin, Burak ve Yunus Emre vardı. SMS oylamasında en az oyu alan Burak oldu. Diğer yarışmacılar Burak'tan yüksek oy alarak adada kaldı. Şimdi izleyiciler Survivor Burak Yurdugör kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Burak Yurdugör kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte detaylar...

BURAK YURDUGÖR KİMDİR?

Survivor Burak Yurdugör 21 yaşında ve İstanbul doğumludur. Burak Yurdugör'ün babası İsviçre Zurich doğumlu fakat kökeni İstanbul ve Yemen'e dayanıyor. Bir kız kardeşi var. Babannesi ve ailesi ile beraber yaşıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma Uçuş Harekat bölümünden mezun.

Şu anda Anadolu Üniversitesi Havacılık Yönetimi bölümü okuyor. Spora ilk okulda başladı. Yüzme branşı ile belli bir süre basketbolu beraber oynadı ve üniversitede de kısa süreliğine amerikan futbolu oynadı. Aktif olarak crossfit ve fitness ile uğraşıyor.