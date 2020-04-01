Bugün 34 yaşına Özge Özpirinçci, doğum günü kutlaması yerine Tohum Otizm Vakfı'na bağış yapılmasını istedi. Güzel oyuncunun küçüklük fotoğrafıyla yaptığı çağrı, alkış aldı.
Bugün 34 yaşına Özge Özpirinçci, doğum günü kutlaması yerine Tohum Otizm Vakfı'na bağış yapılmasını istedi. Güzel oyuncunun küçüklük fotoğrafıyla yaptığı çağrı, alkış aldı.
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