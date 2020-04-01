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    • Magazin
    • 01.04.2020 Gazete
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    'den doğum gününde küçüklük fotoğrafıyla alkışlık çağrı

    Bugün 34 yaşına , doğum günü kutlaması yerine Tohum Otizm Vakfı'na bağış yapılmasını istedi. Güzel oyuncunun küçüklük fotoğrafıyla yaptığı çağrı, alkış aldı.

    Özge’den güzel çağrı

    Bugün 34 yaşına , doğum günü kutlaması yerine Tohum Otizm Vakfı'na bağış yapılmasını istedi. Güzel oyuncunun küçüklük fotoğrafıyla yaptığı çağrı, alkış aldı.

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