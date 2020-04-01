Kimlik Hırsızı filmi konusu nedir? Kimlik Hırsızı oyuncuları kimdir?

Kimlik Hırsızı oyuncuları kimdir? Kimlik Hırsızı konusu nedir? Kanal D ekranlarında bu akşam izleyicilerle buluşacak Kimlik Hırsızı filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Kimlik hırsızlığı yapan bir kadının, gerçek kimlik sahibiyle buluşmasının ve aralarındaki komik maceraların anlatıldığı film, vizyona girdiği dönemde büyük ilgi görmüştü.

KİMLİK HIRSIZI KONUSU NEDİR?

Kimlik Hırsızı'nın başkarakteri Diana limitsiz bir bütçeyle Miami'nin banliyölerinde gününü gün etmektedir. Ufak bir sorun vardır bu alemleri finanse etmek için, kullandığı kimlik bir başkasına aittir: Sandy Bigelow Patterson, bir bankada müşteri temsilcisi olarak çalışan Sandy Bigelow Patterson, ABD'nin oldukça uzak bir yerinde yaşamaktadır. Polisten aradığı cevabı bulamayınca kendi sorununu yine kendisi halletmeye çalışan Sand ysadece 1 hafta süren takipten sonra, hayatındaki her şeyi onunla paylaşmakta olan bu kadınla yüzleşmek için güneye doğru yola çıkar. 2000 mil yoldan geldiğinde görür ki kimliğini geri almak hiç kolay olmayacaktır... Zira Diana suçlu olmasına rağmen yağ gibi üste çıkmayı beceren yırtık bir kadındır.

Patrondan Kurtulma Sanatı filmiyle oldukça iyi bir çıkış yakalayan Seth Gordon'ın son filmi Jason Bateman ve Melissa McCarthy'i buluşturan keyifli bir yol komedisi.

KİMLİK HIRSIZI OYUNCULARI!

jason Bateman / Sandy Bigelow Patterson

Melissa McCarthy / Diana/Dawn Budgie

Jon Favreau / Harold Cornish

Amanda Peet / Trish Patterson

Génesis Rodríguez / Marisol