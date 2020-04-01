Hazal Adıyaman kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Kuruluş Osman Bizans Prensesi Adelfa tarihte kimdir sorusu izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İzleyiciler Kuruluş Osman dizisinin yayınlandığı saatlerde tarihi karakterler hakkında detayları öğrenmek istiyor. Bu hafta diziye yeni bir isim daha katıldı. Kuruluş Osman'da Bizans Prensesi Adelfa'ya Hazal Adıyaman hayat verecek.

KURULUŞ OSMAN BİZANS PRENSESİ ADELFA KİMDİR?

Bizans-Moğol ittifakının bir nişanesi olarak Moğol komutanı Geyhatu ile evlendirilmek üzere Konstantiniyye'den Konya'ya gönderilen Prenses Adelfa, uç topraklarında dengelerin bir kez daha alt üst olmasına neden olacak.