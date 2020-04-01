Hazal Adıyaman kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Kuruluş Osman Bizans Prensesi Adelfa tarihte kimdir sorusu izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İzleyiciler Kuruluş Osman dizisinin yayınlandığı saatlerde tarihi karakterler hakkında detayları öğrenmek istiyor. Bu hafta diziye yeni bir isim daha katıldı. Kuruluş Osman'da Bizans Prensesi Adelfa'ya Hazal Adıyaman hayat verecek.
KURULUŞ OSMAN BİZANS PRENSESİ ADELFA KİMDİR?
Bizans-Moğol ittifakının bir nişanesi olarak Moğol komutanı Geyhatu ile evlendirilmek üzere Konstantiniyye'den Konya'ya gönderilen Prenses Adelfa, uç topraklarında dengelerin bir kez daha alt üst olmasına neden olacak.
HAZAL ADIYAMAN KİMDİR?
Hazal Adıyaman 22.11.1994 yılında doğmuştur. İstanbul'lu olan 22 yaşındaki oyuncu yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir. Güzel bir aile içerisinde bu yaşlara gelmiş olan oyuncuya ailesi oyunculuk ile ilgili bütün destekleri vermiştir.
Liseyi okumuş olduğu yer Uğur Akademik Lisesidir. Lise'den mezun olmasından sonra küçüklük zamanlarından itibaren istemiş olduğu oyunculuğa yönelmiştir. Bu yönde bir takım eğitimler alarak bu mesleğe girmiştir. Üniversite eğitimini halen sürdürmekte olan oyuncu Türkiye'nin beğenilen dizilerinden biri olmuş olan Aşkın Bedeli dizisinde oynayarak bu yolda ilk sınavına çıkmıştır. Bu diziden sonra olumlu olarak kendisi hakkında bahsedilmesiyle beraber çeşitli dizi projelerinden teklifler almıştır. Bazı dizilerde oynamaya devam eden oyuncu son olarak Hanım Köylü dizisinde yer aldı.
KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI
Burak Özçivit (Osman Bey), Nurettin Sönmez (Bamsı), Ragıp Savaş (Dündar), Saruhan Hünel (Alişar), Didem Balçın (Selcan Hatun), Yurdaer Okur (Balgay), İsmail Hakkı (Samsa), Seda Yıldız (Şeyh Edebalı), Ayşegül Günay (Zöhre), Tuğrul Çetiner (Yannis), Eren Vurdem (Konur Alp), Alma Terzic (Sofia), Celal Al (Abdurrahman Alp), Emre Basalak (Gündüz), Eren Hacısalihoğlu (Batur), Burak Çelik (Kongar), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Özge Törer (Bala Hatun), Buse Arslan (Aygül), Aslıhan Karalar (Burçin), Burak Sarımola (Andreas), Uğur Arslan (Nizamettin), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Emel Dede (Gonca), Yiğit Uçan (Boran), Latif Koru (Salvador), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Ali Sinan Demir (Tursun), Şevket Çapkınoğlu (Megala), Ayşen Gürler (Helen)
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