1 Nisan ATV yayın akışı Kuruluş Osman bu hafta var mı? Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu sorusu dizi severler tarafından sorgulanıyor. Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman bu hafta merakla bekleniyor. Dizinin son bölümünde Ertuğrul Bey'in geri dönüp dönmeyeceği merak konusu olmuştu. Osman Bey ise Moğol – Bizans ittifakına engel olmaya çalışıyordu. Peki, Kuruluş Osman bu akşam var mı? İşte ATV yayın akışı!

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI?

Bu akşam Kuruluş Osman 17. yeni bölümüyle ATV ekranlarında olacak.

KURULUŞ OSMAN'DA BU HAFTA!

Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına engel olabilecek mi? Dündar, Osman Bey'e karşı nasıl bir plan kuracak? Moğolların desteğini arkasına alan Alişar, uç bölgesinde otoritesini yeniden kurabilecek mi? Balgay intikam için neler yapacak? Gündüz Bey, beylik görevinde nasıl zorluklar bekliyor?