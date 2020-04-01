1 Nisan ATV yayın akışı Kuruluş Osman bu hafta var mı? Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu sorusu dizi severler tarafından sorgulanıyor. Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman bu hafta merakla bekleniyor. Dizinin son bölümünde Ertuğrul Bey'in geri dönüp dönmeyeceği merak konusu olmuştu. Osman Bey ise Moğol – Bizans ittifakına engel olmaya çalışıyordu. Peki, Kuruluş Osman bu akşam var mı? İşte ATV yayın akışı!
KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI?
Bu akşam Kuruluş Osman 17. yeni bölümüyle ATV ekranlarında olacak.
KURULUŞ OSMAN'DA BU HAFTA!
Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına engel olabilecek mi? Dündar, Osman Bey'e karşı nasıl bir plan kuracak? Moğolların desteğini arkasına alan Alişar, uç bölgesinde otoritesini yeniden kurabilecek mi? Balgay intikam için neler yapacak? Gündüz Bey, beylik görevinde nasıl zorluklar bekliyor?
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Osman Bey ve Alpleri, Balgay ve nökerlerini pusuya düşürdüğü esnada ortaya çıkan Dündar, Osman Bey'e meydan okur. Osman Bey, Dündar'a Moğollarla işbirliği yapmasının bedelini ödetir. Dündar'ın ardından Kayı Obası'nın Beyi kim olacak? Osman Bey tarafından pusuya düşürülen Balgay'ın akıbeti ne olacak? Oğlunu ve Dündar Bey'i kaybeden Zöhre Hatun ne yapacak? Bala Hatun, Osman Bey'e sırrını açıklayacak mı? Batur'u öldüren Alişar Bey, Konya'dan aldığı destekle nasıl bir hamle yapacak?
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