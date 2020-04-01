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    • 01.04.2020 23:16
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    17. bölümde evladını kaybeden 'in gözyaşları sel oldu

    ATV ekranlarının sevilen dizisi 'ın ilgiyle izlenen 17’inci bölümünde, ’in oğlu Batur’un naaşıyla karşılaştığı sahnede gözyaşları sel olup aktı. Alişar Bey’in kaçırıp konağına götürdüğü Dündar Bey, Kayı Obası’ndan gelen eşi Zöhre Hatun ve kızı Aygül’le buluştu. Dündar Bey’in öldüğünü sanan ikili büyük şok yaşarken, ailenin yeniden bir araya geldiği sahnede duygusal anlar yaşandı.

    Kuruluş Osman'da Dündar Bey'in gözyaşları sel oldu!

    Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği ''ın 17'inci bölümü de seyirciden büyük ilgi gördü.

    DÜNDAR BEY'İN OĞLUNA VEDASI

    Zöhre Hatun'un oğlu Batur'un naaşını da yanında getirmesiyle Dündar oğluyla vedalaşma fırsatı buldu.

    Oğlunun katilinin Alişar Bey olduğunu bilmeyen Dündar, gözyaşlarına boğulurken "Benim aslan oğlum, can parçam, evladım! Yakışır mı sana kara toprak! Yakışır mı gencecikken solup gitmek? Bunu edenlere hesabını soracam Baturum! Gözün arkada kalmasın! Sana kıyanların yanına bırakmayacağım! Acımı evladımla beraber toprağa gömeceğim. Öfkemse tasmalı itimdir, her adımda yanımda gezdireceğim! Gayrı karşılarında başka bir Dündar vardır artık. Hepsini, böcek gibi tek tek ezeceğim!" sözleriyle intikam yemini etti.

    Dündar, oğlunun katilinin Alişar Bey olduğunu öğrenebilecek mi? Kayı Obası'ndan ayrılan Zöhre ve Aygül şimdi ne yapacak? Alişar Bey oyununu sürdürüp Osman Bey'i saf dışı bırakabilecek mi?

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