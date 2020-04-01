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Kıvanç Tatlıtuğ hastaneye kaldırıldı! Koronavirüsten şüphelenilen Kıvanç Tatlıtuğ kaç yaşında?

Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer ile birlikte corona virüs şüphesiyle hastaneye gitti! İki haftadır dışarı çıkmayan Tatlıtuğ, corona virüsten korunmak için eşi Başak Dizer ile birlikte Kemerburgaz'daki evinde kendini karantinaya almıştı. Ancak önceki akşam kendisini iyi hissetmeyen ünlü oyuncunun kontrol amaçlı özel bir hastaneye gittiği öğrenildi. Hastaneye yatışı yapılan Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüsten şüphelendiği ileri sürüldü. Peki Kıvanç Tatlıtuğ koronavirüse mi yakalandı? Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden Kıvanç Tatlıtuğ kaç yaşında?

01.04.2020 09:32 - Son Güncelleme: 01.04.2020 09:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





