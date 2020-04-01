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    • 01.04.2020 19:45
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    Doktor TikTok videosu ile sosyal medyayı yıktı geçti! Kadın elbisesi giydi ve...

    TikTok videosu ile gündemde! 11 Haziran 1960'da babasının görev yaptığı Cleveland, Ohio, Amerika'da dünyaya geldi. Geçtiğimiz günlerde (Covid-19) corona virüs salgını hakkında "Panik, sizi başarılı olmanız için gereken sakinlikten uzaklaştırır" diyen , kadın elbisesi giyerek çektiği video ile sosyal medyayı yıktı geçti. İşte Mehmet Öz'ün TikTok videosu...

    Doktor Mehmet Öz TikTok videosu ile sosyal medyayı yıktı geçti! Kadın elbisesi giydi ve...

    Corona virüsü nedeniyle herkes evlerine kapanınca, pek çok kişi son zamanlarda TikTok uygulamasında vakit geçirmeye başladı. Dünyaca ünlü isimler çektikleri videolarla dikkat çekerken, bir video da Dr. 'den geldi. Mehmet Öz'ün çektiği video kısa sürede sosyal medya gündemine oturdu!

    , corona virüs salgınına karşı geçtiğimiz günlerde önerilerde bulundu. Öz, Covid-19 salgı sona erene kadar sakinliklerini korumaları gerektiğini söyledi. Öz, paniğin kişinin sağlığında yıkıcı etkisi olabileceği uyarısında bulunarak, "Panik, sizi başarılı olmanız için gereken sakinlikten uzaklaştırır" dedi.

    Küçük ağrı ve öksürüklerde bile virüse yakalanıldığı düşüncesinin oluştuğuna işaret eden Öz, bu durumun endişeden kaynaklandığının ve bundan uzak durulması gerektiğinin altını çizdi. Öz, İtalya'da yapılan bir araştırmada "Kovid-19'un yavaş mutasyona uğradığının tespit edildiği" iddiaları bulunduğuna değinerek, bu gelişmenin hastaların tedavisine önemli katkısının olacağını belirtmişti.

    Corona virüsü hakkında bilgilerini aktarmak için Today Show'a katılan Öz, program sonrası Jenna Bush Hager ile bir TikTok videosu çekti.

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