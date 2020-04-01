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    • Magazin
    • 01.04.2020 Gazete
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    Akıllandılar! ile n aşkı bu kez coronavirüs tedbirlerine uydu

    Virüs salgınının ilk günlerinde aşırı rahat davranan ile n aşkı, önceki gün eldivenlerini takıp alışverişe çıktı. Önceki gün market alışverişi yapan çift, 17 gün sonra ilk kez dışarı çıktıklarını söyledi.

    Akıllandılar!

    İtalya'dan gelen sevgilisi Guido Senia ile 14 gün karantina kuralına uymayan ve ardından yetkililer tarafından Coronavirüs testine sokulan Şeyma Subaşı, skandalın ardından ilk kez görüntülendi. Şeyma ile aşkı, önceki gün Kuruçeşme'de bir marketteydi.

    Eldivenleriyle tedbir aldıkları gözlenen ikiliden Şeyma Subaşı, alışveriş çıkışı şöyle dedi: "Kızım Melisa'yı 17 Nisan'a kadar göremeyeceğim, çünkü uçuşlar açılmıyor. Zor bir süreç. Allah insanı kızından ayırmasın". Şeyma, herkesi de evinden çıkmamaya davet etti.


    Önceki gün market alışverişi yapan çift, 17 gün sonra ilk kez dışarı çıktıklarını söyledi.

    DOĞAN SAVAŞ

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