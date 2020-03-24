Birçok ünlünün sosyal medyada reklamını yaptığı sahte vitamın hapıyla ilgili soruşturmada yeni perde! İstanbul Eczacılar Odası, ilaç için "Eczanelerimizde böyle bir ürün yok. Çok ciddi boyutta sahtekarlık" dedi. Bunun üzerine reklamda yer alan tüm ünlülerin ifadesine başvurulmasına karar verildi.

DOKTORLARDAN TEPKİ!

Buna rağmen ısrarla sahtekarlığın arkasında duran Seda Sayan, doktorları kızdırdı. Bunlardan biri de kalp ve damar cerrahı Orhan Rodoplu'ydu. Rodoplu, "Onlar kim ki Coronavirüs'e de iyi geldiğini söylüyorlar. Bu kadar da para meraklısı olunmaz" diyerek sanatçıya isyan etti.

ŞEYMA'DAN GERİ VİTES

Hapın reklamını yapan isimlerden Şeyma Subaşı ise Seda Sayan'ın aksine geri vites yapıp "Sahte olduğunu bilmiyordum" dedi.