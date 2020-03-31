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    • Magazin
    • 31.03.2020 Gazete
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    Ünlü şarkıcı ’ten yardım eli

    Ünlü şarkıcı , annesine ait 2 dairede yaşayan kiracılarından şu zor süreçte kira ücreti talep etmeyeceklerini duyurdu. Şarkıcı, bu tavrıyla alkışları aldı.

    İpek’ten yardım eli
    Ünlü şarkıcı , annesine ait 2 dairede yaşayan kiracılarından şu zor süreçte kira ücreti talep etmeyeceklerini duyurdu. Şarkıcı, bu tavrıyla alkışları aldı.

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