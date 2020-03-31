Ünlü şarkıcı Yaşar İpek, annesine ait 2 dairede yaşayan kiracılarından şu zor süreçte kira ücreti talep etmeyeceklerini duyurdu. Şarkıcı, bu tavrıyla alkışları aldı. Ünlü şarkıcı Yaşar İpek, annesine ait 2 dairede yaşayan kiracılarından şu zor süreçte kira ücreti talep etmeyeceklerini duyurdu. Şarkıcı, bu tavrıyla alkışları aldı.
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