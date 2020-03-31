Survivor'da kim elendi, kim gitti sorusu programın izleyicileri tarafından heyecanla sorgulatılıyor. TV 8 ekranlarında merakla takip edilen Survivor 2020'de bu akşam heyecan doruktaydı. Yarışmayı ekranları başından takip edemeyenler izleyiciler ise özellikle bu saatlerde arama motorlarında adaya veda eden ismi öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere pazar günü yapılan dokunulmazlık oyununun ardından konseyden çıkan isim Yunus Emre Özden olmuş ve ilk eleme adayı olarak belirlenmişti. Peki, Survivor SMS oylaması sıralaması açıklandı mı? İşte eleme bölümüne dair merak edilenler...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Survivor'da eleme heyecanı sona erdi. Yapılan SMS oylaması sonucunda en az oyu alan Burak Yurdugör adaya veda eden isim oldu.