Survivor'da kim elendi, kim gitti sorusu programın izleyicileri tarafından heyecanla sorgulatılıyor. TV 8 ekranlarında merakla takip edilen Survivor 2020'de bu akşam heyecan doruktaydı. Yarışmayı ekranları başından takip edemeyenler izleyiciler ise özellikle bu saatlerde arama motorlarında adaya veda eden ismi öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere pazar günü yapılan dokunulmazlık oyununun ardından konseyden çıkan isim Yunus Emre Özden olmuş ve ilk eleme adayı olarak belirlenmişti. Peki, Survivor SMS oylaması sıralaması açıklandı mı? İşte eleme bölümüne dair merak edilenler...
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Survivor'da eleme heyecanı sona erdi. Yapılan SMS oylaması sonucunda en az oyu alan Burak Yurdugör adaya veda eden isim oldu.
31 MART SURVİVOR SMS SIRALAMASI
Survivor'da eleme potasında Yasin, Burak ve Yunus Emre vardı. SMS oylamasında en az oyu alan Burak oldu. Diğer yarışmacılar Burak'tan yüksek oy olarak adada kaldı.
SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
Sevilen yarışma programı Survivor'da eleme heyecanı sona erdi. Elenen isim olarak Ceyhun açıklandı.
SURVİVOR GEÇEN HAFTAKİ SMS SIRALAMASI
SMS oylamasına yer alan üç isim arasından Ceyhun elenen isim olarak açıklandı. Cemal Can ve Ardahan SMS oylamasında yer alan isimler arasındaydı.
SURVİVOR BURAK KİMDİR?
Survivor Burak Yurdugör 21 yaşında ve İstanbul doğumludur. Burak Yurdugör'ün babası İsviçre Zurich doğumlu fakat kökeni İstanbul ve Yemen'e dayanıyor. Bir kız kardeşi var. Babannesi ve ailesi ile beraber yaşıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma Uçuş Harekat bölümünden mezun.
Şu anda Anadolu Üniversitesi Havacılık Yönetimi bölümü okuyor. Spora ilk okulda başladı. Yüzme branşı ile belli bir süre basketbolu beraber oynadı ve üniversitede de kısa süreliğine amerikan futbolu oynadı. Aktif olarak crossfit ve fitness ile uğraşıyor.
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