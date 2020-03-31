Picasso Simge

Pop müziğin başarılı ismi Simge, karantina günlerinde farklı bir yeteneğini geliştiriyor. Evde bol bol resimle uğraşan güzel şarkıcı, önceki gün yaptığı tablosunu da takipçileriyle gururla paylaştı.
Pop müziğin başarılı ismi Simge, karantina günlerinde farklı bir yeteneğini geliştiriyor. Evde bol bol resimle uğraşan güzel şarkıcı, önceki gün yaptığı tablosunu da takipçileriyle gururla paylaştı.
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