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    • Magazin
    • 31.03.2020 Gazete
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    Picasso

    Pop müziğin başarılı ismi , karantina günlerinde farklı bir yeteneğini geliştiriyor. Evde bol bol resimle uğraşan güzel şarkıcı, önceki gün yaptığı tablosunu da takipçileriyle gururla paylaştı.

    Picasso Simge

    Pop müziğin başarılı ismi , karantina günlerinde farklı bir yeteneğini geliştiriyor. Evde bol bol resimle uğraşan güzel şarkıcı, önceki gün yaptığı tablosunu da takipçileriyle gururla paylaştı.

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