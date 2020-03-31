Nicole Faria kimdir? Bir Baba Hindu Gundi Nicole Faria kaç yaşında, nereli?

Dünya Güzeli seçilmesinin ardından Nicole Faria'nın şansı kendi ülkesinin sinemasında, Bollywood'da da açılmıştır. Dünyaca ünlü kadın ve moda dergileri olan Elle, Cosmopolitan, Vogue gibi yayınlar için poz vermiştir. Ayrıca ülkesinde yayımlanan çeşitli reklam filmlerinde ve kataloglarda da yer almıştır.

Güzel yıldız sinema kariyerine ise ilk olarak 2014 yılında bir Bollywood yapımı olan Yaariyan filmiyle merhaba demiştir.

Bir Baba Hindu filminin yönetmen ve senaristi Sermiyan Midyat'ın film teklifini kabul eden Nicole Faria, filmde Gundi karakteri olarak karşımıza çıkıyor.