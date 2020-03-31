Nicole Faria kimdir? Bir Baba Hindu Gundi Nicole Faria kaç yaşında, nereli?

Nicole Faria kimdir? Bir Baba Hindu filminde Gundi'yi canlandıran Nicole Faria kimdir, kaç yaşında, nereli? İlk olarak güzellik yarışmalarıyla adını duyuran Hindistanlı model ve aktris Nicole Faria, filmde sergilediği performansla dikkat çekti. İşte, Nicole Faria hakkında merak edilenler!
NICOLE FARIA KİMDİR?
2010 yılında dünya güzeli seçilen Faria, Miss Earth unvanına erişen Hindistanlı ilk kadın olmuştur.
Hindistan'ın güneyinde doğup büyüyen Faria, 13 yaşındayken modelliğe başladı ve 15 yaşında profesyonel hayata adım attı. 2009'da, 19 yaşındayken 'Miss India Femina' seçildi. Moda endüstrisine hızlı bir giriş yapmış Delhi, Mumbai, Colombo ve Sri Lanka'da çalışmıştır.
Dünya Güzeli seçilmesinin ardından Nicole Faria'nın şansı kendi ülkesinin sinemasında, Bollywood'da da açılmıştır. Dünyaca ünlü kadın ve moda dergileri olan Elle, Cosmopolitan, Vogue gibi yayınlar için poz vermiştir. Ayrıca ülkesinde yayımlanan çeşitli reklam filmlerinde ve kataloglarda da yer almıştır.
Güzel yıldız sinema kariyerine ise ilk olarak 2014 yılında bir Bollywood yapımı olan Yaariyan filmiyle merhaba demiştir.
Bir Baba Hindu filminin yönetmen ve senaristi Sermiyan Midyat'ın film teklifini kabul eden Nicole Faria, filmde Gundi karakteri olarak karşımıza çıkıyor.
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