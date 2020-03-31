Ramo dizisi bugün neden yok? Salı akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Ramo dizisinin yeni bölümünde yaşanacaklar için heyecan sürüyor. Ramo dizisinin bu akşam Show TV yayın akışında bulunmaması izleyicilerin Ramo neden yok araştırmalarını hızlandırdı. İzleyiciler özellikle bu saatlerde Ramo yeni bölüm tarihi açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor.

RAMO YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ramo dizisinin yeni bölüm tarihi ve neden yayınlanmadığıyla ilgili yayıncı kuruluş Show TV'den bir açıklama gelmedi. Ramo'nun yerine bu akşam Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Show TV'den Ramo yeni bölüm tarihiyle ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.