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    • 31.03.2020 19:10
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    • 31.03.2020 19:31
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    bugün neden yok? Hekimoğlu dizisi yeni bölüm neden yayınlanmadı? Yayın tarihi...

    bugün neden yok sorusu dizinin hayranları tarafından araştırılmaya başlandı. Salı akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Hekimoğlu dizisinde yaşanan izleyiciler tarafından anbean takip ediliyor. Dizinin bu hafta Kanal D yayın akışında yer almaması nedeniyle neden yayınlanmadı sorusu hakkındaki araştırmalarda artış yaşanıyor. İşte diziye dair merak edilen detaylar...

    Hekimoğlu bugün neden yok?

    Hekimoğlu bugün neden yok? Kanal D ekranlarında büyük bir ilgiyle takip edilen Hekimoğlu dizisinin yeni bölümü ekranlarda yer almıyor. Diziyi ekranlarda göremeyen izleyiciler ise Hekimoğlu'nun neden yayınlanmadığını merak ederek konu hakkında araştırma yapıyor. Peki, Hekimoğlu dizisi yeni bölüm neden yayınlanmadı? İşte detaylar...

    HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Hekimoğlu dizisinin yeni bölüm tarihi ve ve neden yayınlanmadığıyla ilgili yayıncı kuruluş Kanal D'den bir açıklama gelmedi. Hekimoğlu'nun dizisinin yeni bölümü yerine bu akşam tekrar bölümü izleyicisiyle buluşacak. Kanal D'den Hekimoğlu yeni bölüm tarihiyle ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

    31 MART KANAL D YAYIN AKIŞI

    18:45: Buket Aydın'la Kanal D Haber

    20:00: Hekimoğlu - Tekrar

    23:30: Efsane

    HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Vahap Hekimoğlu'ndan kendi şirketinin piyasaya sunacağı bir ilacın tanıtımını yapmasını ister. Buna karşılık, ekibinden kimseyi kovmasına gerek kalmayacaktır. Hekimoğlu teklifi kabul eder.

    İpek kararından dolayı Hekimoğlu ile gurur duyar ama Hekimoğlu ruhunu sattığını düşünmektedir. Emre ve Hekimoğlu yüzleşir. Emre, Hekimoğlu'nu Vahap'a ispiyonlayanın kendisi olduğunu kabul eder.

    Orhan, Hekimoğlu'nun Zeynep'ten etkilendiğini düşünmektedir. Hekimoğlu ise, Zeynep'e neden kendisini sevdiğini sorar. İlacın tanıtım günü geldiğinde Vahap, Hekimoğlu'na seçeneklerini hatırlatmak zorunda kalır.

    Tüm bunlar yaşanırken, lise öğrencisi bir gencin hayatı yine Hekimoğlu ve ekibinin ellerindedir. Hekimoğlu, Vahap'ın istediğini yerine getirecek mi? Zeynep ve Hekimoğlu arasında neler oluyor? Emre ve Hekimoğlu yüzleşmesi nasıl sonuçlanacak? Hekimoğlu ve ekibi, her şeye rağmen genç hastayı tedavi edebilecek mi?

    İŞTE HAFTALIK DİZİ PROGRAMLARI

    Pazartesi:

    ATV: Kim Milyoner Olmak İster

    Show TV: Çukur

    Star TV: Sefirin Kızı

    TRT 1: Ya İstiklal Ya Ölüm

    Kanal D: Zalim İstanbul

    Salı:

    ATV: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

    Kanal D: Hekimoğlu:

    Show TV: Ramo

    TRT 1: Tutunamayanlar

    Çarşamba:

    ATV: Kuruluş Osman

    TRT 1: Benim Adım Melek

    Tv8: Doğduğun Ev Kaderindir

    Perşembe:

    ATV: Bir Zamanlar Çukurova

    Cuma:

    ATV: Hercai

    Kanal D: Arka Sokaklar

    Star TV: Babil

    TRT 1: Payitaht

    Cumartesi:

    ATV: Kim Milyoner Olmak İster

    Kanal D: Hizmetçiler

    Show TV: Kuzey Yıldızı

    TRT 1: Kalk Gidelim

    Pazar:

    ATV: Gel Dese Aşk

    Star TV: Güvercin

    TRT 1: Şampiyon

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