Hekimoğlu bugün neden yok? Kanal D ekranlarında büyük bir ilgiyle takip edilen Hekimoğlu dizisinin yeni bölümü ekranlarda yer almıyor. Diziyi ekranlarda göremeyen izleyiciler ise Hekimoğlu'nun neden yayınlanmadığını merak ederek konu hakkında araştırma yapıyor. Peki, Hekimoğlu dizisi yeni bölüm neden yayınlanmadı? İşte detaylar...

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Hekimoğlu dizisinin yeni bölüm tarihi ve ve neden yayınlanmadığıyla ilgili yayıncı kuruluş Kanal D'den bir açıklama gelmedi. Hekimoğlu'nun dizisinin yeni bölümü yerine bu akşam tekrar bölümü izleyicisiyle buluşacak. Kanal D'den Hekimoğlu yeni bölüm tarihiyle ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.