Hekimoğlu bugün neden yok? Kanal D ekranlarında büyük bir ilgiyle takip edilen Hekimoğlu dizisinin yeni bölümü ekranlarda yer almıyor. Diziyi ekranlarda göremeyen izleyiciler ise Hekimoğlu'nun neden yayınlanmadığını merak ederek konu hakkında araştırma yapıyor. Peki, Hekimoğlu dizisi yeni bölüm neden yayınlanmadı? İşte detaylar...
HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Hekimoğlu dizisinin yeni bölüm tarihi ve ve neden yayınlanmadığıyla ilgili yayıncı kuruluş Kanal D'den bir açıklama gelmedi. Hekimoğlu'nun dizisinin yeni bölümü yerine bu akşam tekrar bölümü izleyicisiyle buluşacak. Kanal D'den Hekimoğlu yeni bölüm tarihiyle ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.
31 MART KANAL D YAYIN AKIŞI
18:45: Buket Aydın'la Kanal D Haber
20:00: Hekimoğlu - Tekrar
23:30: Efsane
HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Vahap Hekimoğlu'ndan kendi şirketinin piyasaya sunacağı bir ilacın tanıtımını yapmasını ister. Buna karşılık, ekibinden kimseyi kovmasına gerek kalmayacaktır. Hekimoğlu teklifi kabul eder.
İpek kararından dolayı Hekimoğlu ile gurur duyar ama Hekimoğlu ruhunu sattığını düşünmektedir. Emre ve Hekimoğlu yüzleşir. Emre, Hekimoğlu'nu Vahap'a ispiyonlayanın kendisi olduğunu kabul eder.
Orhan, Hekimoğlu'nun Zeynep'ten etkilendiğini düşünmektedir. Hekimoğlu ise, Zeynep'e neden kendisini sevdiğini sorar. İlacın tanıtım günü geldiğinde Vahap, Hekimoğlu'na seçeneklerini hatırlatmak zorunda kalır.
Tüm bunlar yaşanırken, lise öğrencisi bir gencin hayatı yine Hekimoğlu ve ekibinin ellerindedir. Hekimoğlu, Vahap'ın istediğini yerine getirecek mi? Zeynep ve Hekimoğlu arasında neler oluyor? Emre ve Hekimoğlu yüzleşmesi nasıl sonuçlanacak? Hekimoğlu ve ekibi, her şeye rağmen genç hastayı tedavi edebilecek mi?
İŞTE HAFTALIK DİZİ PROGRAMLARI
Pazartesi:
ATV: Kim Milyoner Olmak İster
Show TV: Çukur
Star TV: Sefirin Kızı
TRT 1: Ya İstiklal Ya Ölüm
Kanal D: Zalim İstanbul
Salı:
ATV: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Kanal D: Hekimoğlu:
Show TV: Ramo
TRT 1: Tutunamayanlar
Çarşamba:
ATV: Kuruluş Osman
TRT 1: Benim Adım Melek
Tv8: Doğduğun Ev Kaderindir
Perşembe:
ATV: Bir Zamanlar Çukurova
Cuma:
ATV: Hercai
Kanal D: Arka Sokaklar
Star TV: Babil
TRT 1: Payitaht
Cumartesi:
ATV: Kim Milyoner Olmak İster
Kanal D: Hizmetçiler
Show TV: Kuzey Yıldızı
TRT 1: Kalk Gidelim
Pazar:
ATV: Gel Dese Aşk
Star TV: Güvercin
TRT 1: Şampiyon
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