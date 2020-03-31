Efsane filmi konusu nedir? Efsane filmi oyuncuları kimdir?

Efsane filmi oyuncuları kimdir? Efsane filmi konusu nedir? Yabancı sinema Efsane filmi bu akşam Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Filmin izleyicileri Efsane filmi konusu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Efsane filmi oyuncuları kimdir? Paybac ve A Knight's Tale gibi filmlerle adından söz ettiren yönetmen Brian Helgeland'in yeni filmi, 1950'li ve 60'lı yıllarda İngiltere'de terör estiren gangster ikizler Ronald ve Reginald Kray üzerinden, dönemin yeraltı suç dünyasını gözler önüne seriyor.

EFSANE FİLMİ KONUSU NEDİR?

1950-1960 yılları arasında Londra'da geçen filmde Ronald ve Reginald Kray adlı ikiz kardeşler şehri hakimiyeti altına alan ünlü bir çetenin liderleridir. Her geçen gün güçlerine güç katan ikiz gansterler, daha fazla bölge ve paraya sahip olmaktadırlar. Ancak bu yükseliş Reggie'nin karısı Frances'in ortaya çıkmasıyla tehlikeye girecektir. Frances kocasını işi bırakması için ikna etmeye çalışınca ortaklıkları ve The Firm imparatorluğu yıkılmanın eşiğine gelir…

EFSANE FİLMİ OYUNCULARI KİMDİR?

Tom Hardy

Emily Browning

Paul Bettany

Colin Morgan