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    • Magazin
    • 31.03.2020 18:15
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    • 31.03.2020 18:15
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    ne zaman başlıyor? netleşti mi? Heyecan kaldığı yerden devam edecek!

    ne zaman başlıyor? İlk sezonuyla dikkatleri üzerine çeken Atiye dizisinin 2. sezonu için heyecan devam ediyor. Başrollerinde Beren Saat, Mehmet Günsür ve Metin Akdülger gibi ünlü isimlerin yer aldığı Atiye dizisinin ilk sezonu heyecanla takip edildi. İlk sezonun ardından özellikle Netflix'ten yeni sezon tarihi hakkında yapılacak açıklama heyecanla bekleniyor. İşte merak edilenler...

    Atiye 2. sezon ne zaman başlıyor?

    Atiye 2. sezon ne zaman başlıyor sorusu hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Atiye'nin Netflix'te yayınlanan 1. bölümünü heyecanla takip eden izleyiciler 2. sezon tarihinin duyurulup duyurulmadığını merak ediyor. Bu kapsamda arama motorlarında Atiye 2. sezon ne zaman başlıyor sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Peki, Atiye 2. sezon tarihi netleşti mi? İşte diziye dair merak edilen detaylar...

    ATİYE 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Dizinin ikinci sezonunun Eylül ayında başlaması bekleniyor. Atiye'nin üçüncü ve final sezonu için onay aldığını öğrenildi. Atiye 2. sezon tarihi tam olarak belli olduğunda ve fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

    ATİYE DİZİSİ OYUNCULARI

    Atiye: Beren Saat
    Ozan: Metin Akdülger
    Erhan: Mehmet Günsür
    Cansu: Melisa Şenolsun

    Atiye dizisinin oyuncu kadrosunda aynı zamanda Başak Köklükaya, Civan Canova, Tim Seyfi gibi isimler de yer alıyor.

    Atiye 1. bölüm özeti

    Soyut resimler yapan Atiye'nin yolu, Göbeklitepe'deki kazı sahasında gizemli bir sembol bulan arkeolog Erhan ile kesişir.

    Atiye 2. bölüm özeti

    Aklından çıkaramadığı bir vizyon, düğün hazırlıkları yapan Atiye'yi rahatsız eder. Erhan, Atiye'nin karşısına çıkıp duran kadın hakkında bir ipucu bulur.

    Atiye 3. bölüm özeti

    Zühre'nin kimliği açığa çıkarken Atiye kasten bir örtbas yapıldığından şüphelenir. Erhan, babasını Göbeklitepe'de kör bir kadının ziyaret ettiğini öğrenir.

    Atiye 4. bölüm özeti

    Serdar, Atiye'yi bulmaya çabalarken Erhan kendi ailesine ilişkin bir vizyon görür. Zühre, Atiye'ye görevini ve mistik ortak soylarını açıklar.

    Atiye 5. bölüm özeti

    Mağaranın içinde Atiye, geçmişiyle uzlaşır ve korkularıyla yüzleşir. Atiye'nin hayatı pamuk ipliğine bağlıyken Erhan, aceleyle tünelin girişini bulmaya çalışır.

    Atiye 6. bölüm özeti

    Şahmeran'ın resmi, Erhan'ın şüphelerini doğrular. Kurtiz ailesindeki ölümleri araştıran Atiye, şans eseri şoke edici bir gerçeğe ulaşır.

    Atiye 7. bölüm özeti

    Serdar'ın baskısı altında ezilen Ozan, Atiye'ye itirafta bulunma çabalarıyla ilgili olarak Cansu ile yüzleşir. Bir ihanet, Atiye'nin kaderini belirlemek üzeredir.

    Atiye 8. bölüm özeti

    Zühre, geçmişe yapılan geri dönüşte Atiye ve Erhan ile ilgili kehanetlerini Nazım'a anlatır. Atiye'nin aldığı önemli karar, gerçekliği kaçınılmaz şekilde değiştirir.

    ATİYE DİZİSİNİN KONUSU

    Atiye dizisinin konusu: Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe'de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder. Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye'nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.

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    Haberler Magazin Atiye 2. sezon ne zaman başlıyor? Atiye 2. sezon tarihi netleşti mi? Heyecan kaldığı yerden devam edecek!
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