Atiye 2. sezon ne zaman başlıyor sorusu hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Atiye'nin Netflix'te yayınlanan 1. bölümünü heyecanla takip eden izleyiciler 2. sezon tarihinin duyurulup duyurulmadığını merak ediyor. Bu kapsamda arama motorlarında Atiye 2. sezon ne zaman başlıyor sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Peki, Atiye 2. sezon tarihi netleşti mi? İşte diziye dair merak edilen detaylar...

ATİYE 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin ikinci sezonunun Eylül ayında başlaması bekleniyor. Atiye'nin üçüncü ve final sezonu için onay aldığını öğrenildi. Atiye 2. sezon tarihi tam olarak belli olduğunda ve fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.