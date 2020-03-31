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    • Magazin
    • 31.03.2020 Gazete
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    ile ’ın arasına köpekleri ‘’ girdi

    ile ’ın arasına ‘’ girdi. Coronavirüs endişesi taşıyan popçu, oyuncunun sık sık köpeğini gezdirmek için dışarı çıkmasından rahatsız oldu. Kaan Yıldırım da Hadise’nin İstinye’deki evinden ayrılıp Ulus’taki kendi evinde karantinaya girdi…

    Benek ayırdı!

    Coronavirüs salgınının başladığı günden beri aynı evde karantinada olan popçu Hadise ile oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım, ayrıldı… Yakışıklı oyuncu, günlerdir aşkının İstinye'deki evinde kalıyordu. Ancak Hadise, vaka sayıları ve uyarıların artmasıyla önlemleri fazlalaştırdı. Seksi popçu, sevgilisinin sık sık köpeğini gezdirmek için dışarı çıkmasından da rahatsız oldu. Son günlerde yaşadığı tedirginlikle evden dışarı adım atmayan ve sürekli evi dezenfekte eden Hadise'nin endişesine hak veren Kaan Yıldırım, sevgilisinin yanından bir süreliğine ayrıldı.


    , Ulus'taki sitesinde sık sık köpeğini gezdiriyor.

    ULUS'A TRANSFER
    33 yaşındaki yakışıklı oyuncu, son birkaç gündür Ulus'taki lüks bir sitede bulunan evinde kalıyor. Yıldırım, sosyal medyadan da sık sık 'i gezdirirken çektiği videoları paylaşmayı ihmal etmiyor. Hadise ise evinde kalıp bir yandan şarkı sözü yazıp bir yandan da mutfaktaki hünerlerini geliştirmeye çalışıyor…


    İkilinin aşkını ortaya çıkaran sevimli Benek, şimdi ise ile Kaan Yıldırım'ı kısa süreliğine ayırdı…

    DOĞAN SAVAŞ

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