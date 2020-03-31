Bir Baba Hindu filmi oyuncuları kimdir? Bir Baba Hindu konusu nedir?

Bir Baba Hindu oyuncuları kimdir? Bir Baba Hindu konusu nedir? Bir Baba Hindu filmi televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Komedi türündeki filmde, aşık olduğu kadını bulmak için Hindistan'a giden bir mafya babasının maceraları canlandırılacak. Peki, Bir Baba Hindu oyuncuları kimdir? Bir Baba Hindu konusu nedir?

BİR BABA HİNDU KONUSU!

Fadıl, bölgesinin en acımasız mafya babalarından biridir. Ancak günün birinde Hintli yoga hocası Gundhi'ye aşık olur. Gundhi, Fadıl'ın malikanesinden kaçırılınca olanlar olur. Fadıl, genç kadını bulmak için yola çıkar.