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    • 31.03.2020 18:55
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    • 31.03.2020 18:55
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    filmi oyuncuları kimdir? nedir?

    Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak konusu nedir? oyuncuları kimdir? Bu akşam Star TV ekranlarında Bir Baba Hindu filmi yayınlanıyor. Filmin izleyicileri ve konusu hakkında araştırma yapmaya başladı. İşte izleyenleri güldürecek film hakkında merak edilenler…

    Bir Baba Hindu filmi oyuncuları kimdir? Bir Baba Hindu konusu nedir?

    Bir Baba Hindu oyuncuları kimdir? Bir Baba Hindu konusu nedir? Bir Baba Hindu filmi televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Komedi türündeki filmde, aşık olduğu kadını bulmak için Hindistan'a giden bir mafya babasının maceraları canlandırılacak. Peki, Bir Baba Hindu oyuncuları kimdir? Bir Baba Hindu konusu nedir?

    BİR BABA HİNDU KONUSU!

    Fadıl, bölgesinin en acımasız mafya babalarından biridir. Ancak günün birinde Hintli yoga hocası Gundhi'ye aşık olur. Gundhi, Fadıl'ın malikanesinden kaçırılınca olanlar olur. Fadıl, genç kadını bulmak için yola çıkar.

    En güvendiği arkadaşı Hulusi'yi de alarak Hindistan'a giden mafya babasının amacı Gundhi'yi onu kaçıranların elinden kurtarmak ve onun kalbini kazanmaktır. Ancak işler sandığı kadar kolay olmayacaktır. Gundhi'nin annesi de Hindistan'da çok güçlü bir mafya örgütünü yönetmektedir.

    BİR BABA HİNDU NEREDE ÇEKİLDİ?

    Bir Baba Hindu filmi çekimleri Türkiye'de ve Hindistan'da gerçekleştirildi.

    BİR BABA HİNDU OYUNCULARI

    Sermiyan Midyat'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği Bir Baba Hindu absürd bir hint komedisini beyazperdeye taşıyor. Filmin başrollerini paylaşan Sermiyan Midyat ve 2010'da Dünya Güzeli seçilen Hintli oyuncu Nicole Faria'ya Şafak Sezer, Burak Satıbol, Zeynep Kankonde, Füsun Demirel eşlik ediyor.

    Fadıl: Sermiyan Midyat

    Gundhi: Nicole Faria

    Şafak Sezer

    Burak Satıbol

    Zeynep Kankonde

    Füsun Demirel

    Hakan Akın

    Muhittin Korkmaz

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