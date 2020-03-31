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    • Magazin
    • 31.03.2020 Gazete
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    sosyal medyada yüzleri gülümsetmeye devam ediyor

    Başarılı oyuncu , sosyal medyada yüzleri gülümsetmeye devam ediyor. Kural, önceki gün evinde neredeyse uyumak üzere olan kedisiyle verdiği bu fotoğrafına "Fikret rahat" yazıp gülümsetti.

    En rahat Fikret!

    Başarılı oyuncu Ahmet Kural, sosyal medyada yüzleri gülümsetmeye devam ediyor. Kural, önceki gün evinde neredeyse uyumak üzere olan kedisiyle verdiği bu fotoğrafına "Fikret rahat" yazıp gülümsetti.

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