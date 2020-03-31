Başarılı oyuncu Ahmet Kural, sosyal medyada yüzleri gülümsetmeye devam ediyor. Kural, önceki gün evinde neredeyse uyumak üzere olan kedisiyle verdiği bu fotoğrafına "Fikret rahat" yazıp gülümsetti.
Başarılı oyuncu Ahmet Kural, sosyal medyada yüzleri gülümsetmeye devam ediyor. Kural, önceki gün evinde neredeyse uyumak üzere olan kedisiyle verdiği bu fotoğrafına "Fikret rahat" yazıp gülümsetti.
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