Zeynep Sever Demirel, önceki gün minik kedisi ve köpeğiyle bu pozuna şöyle espri yaptı: 'Analık işte... Bir huzur verelim şu kadın kitabını okusun yok. İlla bir temas olacak.' Zeynep Sever Demirel, önceki gün minik kedisi ve köpeğiyle bu pozuna şöyle espri yaptı: 'Analık işte... Bir huzur verelim şu kadın kitabını okusun yok. İlla bir temas olacak.'
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.