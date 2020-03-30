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    • Magazin
    • 30.03.2020 Gazete
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    'den minik kedisi ve köpeğiyle sevimli poz

    , önceki gün minik kedisi ve köpeğiyle bu pozuna şöyle espri yaptı: "Analık işte... Bir huzur verelim şu kadın kitabını okusun yok. İlla bir temas olacak."

    Muhteşem 3’lü
    , önceki gün minik kedisi ve köpeğiyle bu pozuna şöyle espri yaptı: "Analık işte... Bir huzur verelim şu kadın kitabını okusun yok. İlla bir temas olacak."

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