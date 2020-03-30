Güzel oyuncu Aslıhan Karalar, önceki gün evinde spor öncesi bu kareyi paylaştı. Karalar'a sporda annesi ve kardeşinin yanı sıra sevimli köpeği de eşlik etti. Güzel oyuncu Aslıhan Karalar, önceki gün evinde spor öncesi bu kareyi paylaştı. Karalar'a sporda annesi ve kardeşinin yanı sıra sevimli köpeği de eşlik etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.