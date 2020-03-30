Umutlu geliyor!

Genç şarkıcı Umut Açıkgöz, yeni single çalışması 'Sevdamı Uyuttum'la dinleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Şarkı, 1 Nisan'da Azka Müzik dijital platformlarda yayınlanacak. Genç şarkıcı Umut Açıkgöz, yeni single çalışması 'Sevdamı Uyuttum'la dinleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Şarkı, 1 Nisan'da Azka Müzik dijital platformlarda yayınlanacak.
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