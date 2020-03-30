Türkiye'de koronavirüs vakalarına rastlanmasıyla birlikte ülke genelinde tedbirler artırılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen kararlarla birlikte birçok mekanının geçici bir süre kapatılması kararı alındı. Dizi sektörü de koronavirüs nedeniyle çekimlere ara verdi. Bazı diziler bu hafta izleyicisiyle buluşamayacak. Peki, bu hafta hangi diziler yayınlanmayacak? İşte o diziler...

BU HAFTA HANGİ DİZİLER YAYINLANMAYACAK?

Çukur - Show TV - Pazartesi

Zalim İstanbul - Kanal D - Pazartesi