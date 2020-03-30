Türkiye'de koronavirüs vakalarına rastlanmasıyla birlikte ülke genelinde tedbirler artırılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen kararlarla birlikte birçok mekanının geçici bir süre kapatılması kararı alındı. Dizi sektörü de koronavirüs nedeniyle çekimlere ara verdi. Bazı diziler bu hafta izleyicisiyle buluşamayacak. Peki, bu hafta hangi diziler yayınlanmayacak? İşte o diziler...
BU HAFTA HANGİ DİZİLER YAYINLANMAYACAK?
Çukur - Show TV - Pazartesi
Zalim İstanbul - Kanal D - Pazartesi
Hekimoğlu - Kanal D - Salı
Ramo - Show TV - Salı
Doğduğun Ev Kaderindir - Çarşamba - TV 8
Arka Sokaklar - Kanal D - Cuma
Babil - Star TV - Cuma
Hizmetçiler - Kanal D - Cumartesi
Güvercin - Star TV - Pazar
Şampiyon - TRT 1 - Pazar
İŞTE HAFTALIK DİZİ PROGRAMLARI
Pazartesi:
ATV: Kim Milyoner Olmak İster
Show TV: Çukur
Star TV: Sefirin Kızı
TRT 1: Ya İstiklal Ya Ölüm
Kanal D: Zalim İstanbul
Salı:
ATV: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Kanal D: Hekimoğlu:
Show TV: Ramo
TRT 1: Tutunamayanlar
Çarşamba:
ATV: Kuruluş Osman
TRT 1: Benim Adım Melek
Tv8: Doğduğun Ev Kaderindir
Perşembe:
ATV: Bir Zamanlar Çukurova
Cuma:
ATV: Hercai
Kanal D: Arka Sokaklar
Star TV: Babil
TRT 1: Payitaht
Cumartesi:
ATV: Kim Milyoner Olmak İster
Kanal D: Hizmetçiler
Show TV: Kuzey Yıldızı
TRT 1: Kalk Gidelim
Pazar:
ATV: Gel Dese Aşk
Star TV: Güvercin
TRT 1: Şampiyon
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.