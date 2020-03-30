Çukur bu akşam var mı sorusu hakkında arama motorlarındaki araştırmalar hız kazandı. Show TV ekranlarında pazartesi akşamı büyük bir beğeniyle takip edilen Çukur'un son bölümünde yaşananlar izleyiciler tarafından anbean takip edildi. Yayınlanan son bölümde gazeteci Emir ve polis Erkan'ın yardımlarıyla Yamaç Koçovalı, Çağatay Erdenet'in sonunu adım adım getirdi. Ancak bu son Vartolu'nun da bir fedakarlık yapmasını gerektirdi. Dizinin Show TV yayın akışında yer almaması akıllara Çukur yeni bölüm neden yayınlanmadı sorusunu getirdi.
ÇUKUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Ekranların sevilen dizisi Çukur'un yeni bölüm tarihiyle ilgili yayıncı kuruluş Show TV'den bir açıklama gelmedi. Çukur'un yerine bu akşam yerli film Aile Arasında izleyicisiyle buluşacak. Show TV'den Çukur yeni bölüm tarihiyle ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.
30 MART PAZARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI
16:00 Kuzey Yıldızı (Tekrar)
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aile Arasında
01:30 Dünyalar Çarpışıyor
ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Gazeteci Emir ve polis Erkan'ın yardımlarıyla Yamaç Koçovalı, Çağatay Erdenet'in sonunu adım adım getirecek. Ancak bu son Vartolu'nun da bir fedakarlık yapmasını gerektirecek.
Yamaç'ın planı işlemeye devam ederken Çağatay'ın adamları yüzünden zor durumda kalan Cumali'nin yardımına sürpriz bir isim yetişecek.
Celasun'un Karaca'yla ilgili verdiği bilgi karşısında Yamaç'ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olacak.
Çağatay'ı oyun dışı bırakan hamle nefesleri keserken Koçovalılar artık mahallelerini toparlamak için uğraşacak.
Ancak büyük bir darbe alan Erdenetler Koçovalıların peşini bırakmayacak. Arık Böke Erdenet'in gelişiyle artık hem Koçovalılar hem Erdenetler için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
İŞTE HAFTALIK DİZİ PROGRAMLARI
Pazartesi:
ATV: Kim Milyoner Olmak İster
Show TV: Çukur
Star TV: Sefirin Kızı
TRT 1: Ya İstiklal Ya Ölüm
Kanal D: Zalim İstanbul
Salı:
ATV: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Kanal D: Hekimoğlu:
Show TV: Ramo
TRT 1: Tutunamayanlar
Çarşamba:
ATV: Kuruluş Osman
TRT 1: Benim Adım Melek
Tv8: Doğduğun Ev Kaderindir
Perşembe:
ATV: Bir Zamanlar Çukurova
Cuma:
ATV: Hercai
Kanal D: Arka Sokaklar
Star TV: Babil
TRT 1: Payitaht
Cumartesi:
ATV: Kim Milyoner Olmak İster
Kanal D: Hizmetçiler
Show TV: Kuzey Yıldızı
TRT 1: Kalk Gidelim
Pazar:
ATV: Gel Dese Aşk
Star TV: Güvercin
TRT 1: Şampiyon
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