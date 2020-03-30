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    • Magazin
    • 30.03.2020 19:51
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    • 30.03.2020 19:58
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    bugün neden yok? Çukur yeni bölüm neden yayınlanmadı? Yeni bölüm tarihi netlik kazandı mı?

    bugün neden yok? Pazartesi akşamları izleyiciler tarafından heyecanla takip edilen Çukur dizisinin yeni bölümünün Show TV yayın akışında yer almaması izleyicileri meraklandırdı. İzleyiciler bu kapsamda arama motorlarında Çukur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusuyla ilgili detayları öğrenmek istiyor. Peki, 30 Mart Show TV yayın akışı ile hangi programlar ekranlarda olacak? Çukur yeni bölüm neden yayınlanmadı? İşte detaylar...

    Çukur yeni bölüm neden yayınlanmadı?

    Çukur bu akşam var mı sorusu hakkında arama motorlarındaki araştırmalar hız kazandı. Show TV ekranlarında pazartesi akşamı büyük bir beğeniyle takip edilen Çukur'un son bölümünde yaşananlar izleyiciler tarafından anbean takip edildi. Yayınlanan son bölümde gazeteci Emir ve polis Erkan'ın yardımlarıyla Yamaç Koçovalı, Çağatay Erdenet'in sonunu adım adım getirdi. Ancak bu son Vartolu'nun da bir fedakarlık yapmasını gerektirdi. Dizinin Show TV yayın akışında yer almaması akıllara Çukur yeni bölüm neden yayınlanmadı sorusunu getirdi.

    ÇUKUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Ekranların sevilen dizisi Çukur'un yeni bölüm tarihiyle ilgili yayıncı kuruluş Show TV'den bir açıklama gelmedi. Çukur'un yerine bu akşam yerli film Aile Arasında izleyicisiyle buluşacak. Show TV'den Çukur yeni bölüm tarihiyle ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

    30 MART PAZARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

    16:00 Kuzey Yıldızı (Tekrar)
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Aile Arasında
    01:30 Dünyalar Çarpışıyor

    ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Gazeteci Emir ve polis Erkan'ın yardımlarıyla Yamaç Koçovalı, Çağatay Erdenet'in sonunu adım adım getirecek. Ancak bu son Vartolu'nun da bir fedakarlık yapmasını gerektirecek.

    Yamaç'ın planı işlemeye devam ederken Çağatay'ın adamları yüzünden zor durumda kalan Cumali'nin yardımına sürpriz bir isim yetişecek.

    Celasun'un Karaca'yla ilgili verdiği bilgi karşısında Yamaç'ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olacak.

    Çağatay'ı oyun dışı bırakan hamle nefesleri keserken Koçovalılar artık mahallelerini toparlamak için uğraşacak.

    Ancak büyük bir darbe alan Erdenetler Koçovalıların peşini bırakmayacak. Arık Böke Erdenet'in gelişiyle artık hem Koçovalılar hem Erdenetler için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

    İŞTE HAFTALIK DİZİ PROGRAMLARI

    Pazartesi:

    ATV: Kim Milyoner Olmak İster

    Show TV: Çukur

    Star TV: Sefirin Kızı

    TRT 1: Ya İstiklal Ya Ölüm

    Kanal D: Zalim İstanbul

    Salı:

    ATV: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

    Kanal D: Hekimoğlu:

    Show TV: Ramo

    TRT 1: Tutunamayanlar

    Çarşamba:

    ATV: Kuruluş Osman

    TRT 1: Benim Adım Melek

    Tv8: Doğduğun Ev Kaderindir

    Perşembe:

    ATV: Bir Zamanlar Çukurova

    Cuma:

    ATV: Hercai

    Kanal D: Arka Sokaklar

    Star TV: Babil

    TRT 1: Payitaht

    Cumartesi:

    ATV: Kim Milyoner Olmak İster

    Kanal D: Hizmetçiler

    Show TV: Kuzey Yıldızı

    TRT 1: Kalk Gidelim

    Pazar:

    ATV: Gel Dese Aşk

    Star TV: Güvercin

    TRT 1: Şampiyon

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