Çukur bu akşam var mı sorusu hakkında arama motorlarındaki araştırmalar hız kazandı. Show TV ekranlarında pazartesi akşamı büyük bir beğeniyle takip edilen Çukur'un son bölümünde yaşananlar izleyiciler tarafından anbean takip edildi. Yayınlanan son bölümde gazeteci Emir ve polis Erkan'ın yardımlarıyla Yamaç Koçovalı, Çağatay Erdenet'in sonunu adım adım getirdi. Ancak bu son Vartolu'nun da bir fedakarlık yapmasını gerektirdi. Dizinin Show TV yayın akışında yer almaması akıllara Çukur yeni bölüm neden yayınlanmadı sorusunu getirdi.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ekranların sevilen dizisi Çukur'un yeni bölüm tarihiyle ilgili yayıncı kuruluş Show TV'den bir açıklama gelmedi. Çukur'un yerine bu akşam yerli film Aile Arasında izleyicisiyle buluşacak. Show TV'den Çukur yeni bölüm tarihiyle ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.