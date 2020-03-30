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    • Magazin
    • 30.03.2020 Gazete
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    'dan alkışlık hareket! 60 ve ihtiyacı olan bin kişi için harekete geçti

    Alkışlar ’a… Başarılı müzisyen, 60- ihtiyacı olan bin kişiye hazırladığı gıda kolilerini yetkililere gönderiyor. "Sadece uyararak olmaz" diyen şarkıcı, ekledi: "İlk adımı atıyorum, 60-65 yaş üzeri ihtiyacı olan bin kişiye yardım yapmak istiyorum."

    Seyirci kalmadı kolileri hazırladı

    Sinan Akçıl, sanatçı arkadaşlarına örnek oldu. "Sadece uyararak olmaz" diyen şarkıcı, ekledi: "İlk adımı atıyorum, 60-65 yaş üzeri ihtiyacı olan bin kişiye yardım yapmak istiyorum."

    Kolilerde makarna, pirinç, su, meyve suyu ve kolonya olacağını belirten Akçıl, şu mesajıyla alkış aldı: "Paketleri İçişleri Bakanlığı'mız, gereken kişilere gönderecek. Her şeyi devletten beklemeyelim. Onlar çok çalışıyor. Hep beraber Türkiye'yiz."

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