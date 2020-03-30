Sinan Akçıl, sanatçı arkadaşlarına örnek oldu. "Sadece uyararak olmaz" diyen şarkıcı, ekledi: "İlk adımı atıyorum, 60-65 yaş üzeri ihtiyacı olan bin kişiye yardım yapmak istiyorum."

Kolilerde makarna, pirinç, su, meyve suyu ve kolonya olacağını belirten Akçıl, şu mesajıyla alkış aldı: "Paketleri İçişleri Bakanlığı'mız, gereken kişilere gönderecek. Her şeyi devletten beklemeyelim. Onlar çok çalışıyor. Hep beraber Türkiye'yiz."