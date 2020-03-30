Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Murat Övüç, Netflix platformuna ''Nekşfliş'' demesiyle gündeme oturdu. Bu paylaşımdan sonra birçok kişi Murat Övüç kimdir, Murat Övüç ne iş yapıyor, kaç yaşında merak etmeye başladı. İşte sosyal medya fenomeni Murat Övüç hakkındaki bilgiler. Günümüzde bir çok sosyal medya fenomenleri mevcuttur. Bunlardan en popüler sayılan isimlerden olan Murat Övüç'ün asıl mesleği medyum'luktur. İstanbul'da bazı mekanlarda astroloji ile ilgili yorumlar yapmakta olan Murat Övüç'ün müşterileri arasında ünlülerde bulunmaktadır.