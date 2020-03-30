Ocak 2019'da 48 yaşındaki annesi Aylin Erçel'in vefatıyla sarsılan Hande Erçel, o günden sonra kanser hastaları için elinden ne gelirse yapmaya çalıştı. 26 yaşındaki güzel oyuncu, bu zor günlerde de harekete geçti.

Hande Erçel, kanser hastası olan ya da zorlu mücadelesini kazanan kişilere yardım eli uzatan Kansersiz Yaşam Derneği'ne önceki gün maddi destekte bulundu. Erçel, herkesi de yardıma çağırdı.