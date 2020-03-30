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    • Magazin
    • 30.03.2020 Gazete
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    zor günlerde kolları sıvadı! hastalarına yardım eli uzattı

    Ocak 2019'da 48 yaşındaki annesini nedeniyle kaybeden , bu zor günlerde kolları sıvadı. Erçel, ’ne yüklü bir bağış yaptı.

    Melek kalpli

    Ocak 2019'da 48 yaşındaki annesi Aylin Erçel'in vefatıyla sarsılan Hande Erçel, o günden sonra hastaları için elinden ne gelirse yapmaya çalıştı. 26 yaşındaki güzel oyuncu, bu zor günlerde de harekete geçti.

    Hande Erçel, kanser hastası olan ya da zorlu mücadelesini kazanan kişilere yardım eli uzatan Kansersiz Yaşam Derneği'ne önceki gün maddi destekte bulundu. Erçel, herkesi de yardıma çağırdı.

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