Ezgi Mola, önceki gün 37 yaşına bastı. Mola'nın sevgilisi Mustafa Aksakallı da günlerdir birlikte olduğu sevgilisine pastalı sürpriz yaptı. İkili, baş başa kutlamada böyle poz verdi. Ezgi Mola, önceki gün 37 yaşına bastı. Mola'nın sevgilisi Mustafa Aksakallı da günlerdir birlikte olduğu sevgilisine pastalı sürpriz yaptı. İkili, baş başa kutlamada böyle poz verdi.
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