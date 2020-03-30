Zalim İstanbul bugün neden yok? Pazartesi akşamları izleyiciler tarafından heyecanla takip edilen Zalim İstanbul dizisinin yeni bölümünün Kanal D yayın akışında yer almaması izleyicileri meraklandırdı. İzleyiciler bu kapsamda arama motorlarında Zalim İstanbul yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusuyla ilgili detayları öğrenmek istiyor. Peki, Zalim İstanbul yeni bölüm neden yayınlanmadı? Yeni bölüm tarihi...

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Zalim İstanbul'un yeni bölüm tarihiyle ilgili yayıncı kuruluş Kanal D'den bir açıklama gelmedi. Zalim İstanbul'un yerine bu akşam yerli film Bebek Geliyorum Demez izleyicisiyle buluşacak. Kanal D'den Zalim İstanbul yeni bölüm tarihiyle ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.