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    • Magazin
    • 30.03.2020 20:08
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    • 30.03.2020 20:08
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    bugün neden yok? neden yayınlanmadı? Yeni bölüm tarihi...

    bugün neden yok sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kanal D ekranlarında pazartesi akşamı büyük bir beğeniyle takip edilen Zalim İstanbul'un son bölümünde yaşananlar izleyiciler tarafından heyecanla takip edildi. Yayınlanan son bölümde Agah için artık son damla da düştü, kimsenin beklemediği bir anda köşkü yerinden oynatacak hamleyi yaptı. Bu akşam dizinin Kanal D yayın akışında yer almaması akıllara ne zaman sorusunu getirdi.

    Zalim İstanbul bugün neden yok?

    Zalim İstanbul bugün neden yok? Pazartesi akşamları izleyiciler tarafından heyecanla takip edilen Zalim İstanbul dizisinin yeni bölümünün Kanal D yayın akışında yer almaması izleyicileri meraklandırdı. İzleyiciler bu kapsamda arama motorlarında Zalim İstanbul yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusuyla ilgili detayları öğrenmek istiyor. Peki, Zalim İstanbul yeni bölüm neden yayınlanmadı? Yeni bölüm tarihi...

    ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Zalim İstanbul'un yeni bölüm tarihiyle ilgili yayıncı kuruluş Kanal D'den bir açıklama gelmedi. Zalim İstanbul'un yerine bu akşam yerli film Bebek Geliyorum Demez izleyicisiyle buluşacak. Kanal D'den Zalim İstanbul yeni bölüm tarihiyle ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

    30 MART KANAL D YAYIN AKIŞI

    18:45 Buket Aydın'la Kanal D Haber
    20:00 Bebek Geliyorum Demez
    00:15 Umut Işığım

    ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Nedim ve Cemre öğrendikleri gerçekle şaşkına dönerler. Başak bebekle birlikte köşke döndüğünde ise Ceren'i hayatının şoku beklemektedir. Ceren bebeğini kucağına alamadan Başak bebekle birlikte ortadan kaybolur.

    Cenk annesi hakkındaki gerçeği öğrenip soluğu babasının yanında alır. Agah oğlu ile omuz omuza yürüyeceklerini düşünürken Cenk'in bu duruma tepkisi ne olacaktır? Agah için artık son damla da düşmüştür, kimsenin beklemediği bir anda köşkü yerinden oynatacak hamleyi yapar.

    İŞTE HAFTALIK DİZİ PROGRAMLARI

    Pazartesi:

    ATV: Kim Milyoner Olmak İster

    Show TV: Çukur

    Star TV: Sefirin Kızı

    TRT 1: Ya İstiklal Ya Ölüm

    Kanal D: Zalim İstanbul

    Salı:

    ATV: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

    Kanal D: Hekimoğlu:

    Show TV: Ramo

    TRT 1: Tutunamayanlar

    Çarşamba:

    ATV: Kuruluş Osman

    TRT 1: Benim Adım Melek

    Tv8: Doğduğun Ev Kaderindir

    Perşembe:

    ATV: Bir Zamanlar Çukurova

    Cuma:

    ATV: Hercai

    Kanal D: Arka Sokaklar

    Star TV: Babil

    TRT 1: Payitaht

    Cumartesi:

    ATV: Kim Milyoner Olmak İster

    Kanal D: Hizmetçiler

    Show TV: Kuzey Yıldızı

    TRT 1: Kalk Gidelim

    Pazar:

    ATV: Gel Dese Aşk

    Star TV: Güvercin

    TRT 1: Şampiyon

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