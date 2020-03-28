Spor zamanı

Osman Çarmıklı 65 yaş ve üstü yurttaşlara sokağa çıkma yasağını hiçe saydı. 66 yaşındaki Çarmıklı ise önceki gün Arnavutköy'den Bebek'e kadar yürüyüş yaptı. Osman Çarmıklı 65 yaş ve üstü yurttaşlara sokağa çıkma yasağını hiçe saydı. 66 yaşındaki Çarmıklı ise önceki gün Arnavutköy'den Bebek'e kadar yürüyüş yaptı.
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