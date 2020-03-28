Sosyetik şef

Dikran Masis, yılın büyük kısmını geçirdikleri Londra'dan dönüşte eşi Yasemin Hanım ve minik oğlu Theo ile kendisini gönüllü olarak karantinaya aldı. Sosyetik işadamı, önceki gün de mutfağa girip elleriyle pizza yaptı.
Dikran Masis, yılın büyük kısmını geçirdikleri Londra'dan dönüşte eşi Yasemin Hanım ve minik oğlu Theo ile kendisini gönüllü olarak karantinaya aldı. Sosyetik işadamı, önceki gün de mutfağa girip elleriyle pizza yaptı.
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