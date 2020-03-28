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    • Magazin
    • 28.03.2020 15:46
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    • 28.03.2020 15:46
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    Moğol ve Bizans'a karşı: . bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni ittifakların kaderi...

    ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi 'da bu hafta dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Dündar Bey, oğlu Batur'un acısıyla yanarken onu Osman Bey'in öldürdüğünü düşündü. Balgay'ı köşeye sıkıştıran Osman Bey, Dündar Bey ile karşı karşıya geldi. Ancak tam o sırada Alişar Bey tepelik bir yerden Dündar Bey'i sırtından vurdu. Bölümün ardından izleyiciler heyecanla . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte son bölümde yaşanan olaylar...

    Kuruluş Osman 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Çarşamba akşamlarına damga vuran Kuruluş Osman dizisinde bu hafta yaşanan gelişmeler ortalığın iyice karışmasına ve Kayı Obası'nın beyinin değişmesine neden oldu. Son bölümde Osman Bey, Dündar'a Moğollarla işbirliği yapmasının bedelini ödetti. Dündar'ın ardından Kayı Obası'nın Beyi Gündüz olarak seçildi. Bölümün ardından izleyiciler heyecanla Kuruluş Osman 17. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

    KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    "Sana şerefli bir ölüm vadediyorum Balgay!"

    Osman Bey ve Alpleri, Balgay ve nökerlerini pusuya düşürdüğü esnada ortaya çıkan Dündar, Osman Bey'e meydan okur.

    OSMAN BEY, DÜNDAR BEY'E BEDEL ÖDETİYOR

    Osman Bey, Dündar'a Moğollarla işbirliği yapmasının bedelini ödetir. Dündar'ın ardından Kayı Obası'nın Beyi kim olacak?

    BALGAY'IN AKIBETİ NE OLACAK?

    Osman Bey tarafından pusuya düşürülen Balgay'ın akıbeti ne olacak? Oğlunu ve Dündar Bey'i kaybeden Zöhre Hatun ne yapacak? Bala Hatun, Osman Bey'e sırrını açıklayacak mı? Batur'u öldüren Alişar Bey, Konya'dan aldığı destekle nasıl bir hamle yapacak?

    KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    "Biz ecelden korkmayız imanımızla savaşır, şehadeti kovalarız!"

    Ağabeyi Gündüz'ün Balgay tarafından tutsak edildiğini öğrenen Osman Bey, Alpleriyle birlikte Balgay'ın ve Moğol kuvvetlerini tuzağa düşürür.

    OBADA ZOR GÜNLER

    Dündar Bey, Moğollara verdiği tavizler yüzünden obada zor günler geçirirken, Samsa Çavuş'u da yanına alan Osman Bey, Moğollara ve Balgay'a karşı hamlesini yapar.

    BALGAY'A TUZAK

    Balgay'ı tuzağa düşüren Osman Bey, Moğollardan Kayıların intikamını alabilecek mi? Pusuya düşen Balgay'ın akıbeti ne olacak?

    Osman Bey, Balgay tarafından işkence gören ağabeyi Gündüz Bey'in kurtarabilecek mi? Bala Hatun iyileşebilecek mi? Osman Bey, Dündar Bey'den nasıl hesap soracak?

    SAMSA ÇAVUŞ VE OSMAN BEY YENİDEN BULUŞUYOR

    Samsa Çavuş ve Osman Bey yeniden buluşması dengeleri nasıl değiştirecek? Sofia'yı ele geçiren Osman Bey, nasıl bir oyun kuracak?

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