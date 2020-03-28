Hizmetçiler bugün neden yok sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Cumartesi akşamları izleyiciler tarafından heyecanla takip edilen Hizmetçiler dizisinde geçen hafta yaşananlar dikkatle takip edilirken heyecan doruktaydı. Dizinin bu hafta Kanal D yayın akışında yer almaması Hizmetçiler yeni bölüm ne zaman sorusunu getirdi. Peki, Hizmetçiler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...
HİZMETÇİLER DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Kanal D yayın akışında Hizmetçiler dizisinin yerine Çarkıfelek programının yeni bölümünün özetinin yayınlanacağı bilgisi yer alıyor. Hizmetçiler'in yeni bölümünün gelecek hafta cumartesi akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşması bekleniyor. Ancak henüz kesin tarih Kanal D tarafından açıklanmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.
HİZMETÇİLER SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Aras evindeki telefonun Ela'da olduğunu öğrenir. Ela'nın yaptığı açıklama Aras'ı ikna etmez. Ondan şüphelenmeye başlayan Aras bir yandan da Derin'in izini sürer. Aras Ela'nın Derin'le bağını çözebilecek midir?
Gülseren'in kendisini işten çıkarmayı düşündüğünü duyan Ela onun güvenini kazanmak ve evde kalmak için hızlıca bir plan yapar. Derin'in telefonunda bulduğu görüntüleri kullanır. Bu görüntülerde kimler neyi saklamaktadır?
Evindeki telefonun Derin'e ait olduğunu öğrenen Aras Ela'yla yüzleşmeye gider. Köşeye sıkışan Ela ne yapacak?
Ela, kardeşini bulmak için çıktığı yolculuğun sonunda Atahanlıların evinde yardımcı olarak işe başlamıştır. Ela, bir yandan kardeşini ararken bir yandan girdiği bu gizemli dünyanın sırlarını bulmaya çalışır. Bir yandan da site sakinleri ve diğer hizmetçilerle yakınlaşıp güvenlerini kazanmanın yollarını aramaktadır.
Ela, Aras Atahanlı'nın evinde tesadüfen kardeşine ait bir cep telefonu bulur. Ela telefonun şifresini çözebilirse kardeşine dair çok önemli ipuçlarına ulaşabilecektir. Ela telefonun şifresini çözebilecek midir? Ortadan kaybolan kardeşi Derin bir kurban mı yoksa herkesin hayatını cehenneme çeviren bir şeytan mıdır? Cennet Konakları diğer hizmetçileriyle ve ev sahipleriyle beraber başka hangi sırları saklamaktadır?
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