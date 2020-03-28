Hizmetçiler bugün neden yok sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Cumartesi akşamları izleyiciler tarafından heyecanla takip edilen Hizmetçiler dizisinde geçen hafta yaşananlar dikkatle takip edilirken heyecan doruktaydı. Dizinin bu hafta Kanal D yayın akışında yer almaması Hizmetçiler yeni bölüm ne zaman sorusunu getirdi. Peki, Hizmetçiler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

HİZMETÇİLER DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kanal D yayın akışında Hizmetçiler dizisinin yerine Çarkıfelek programının yeni bölümünün özetinin yayınlanacağı bilgisi yer alıyor. Hizmetçiler'in yeni bölümünün gelecek hafta cumartesi akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşması bekleniyor. Ancak henüz kesin tarih Kanal D tarafından açıklanmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.