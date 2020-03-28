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    • 28.03.2020 14:05
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    • 28.03.2020 14:05
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    ve corona günlerinde de birlikte! Karantinada aşk

    Bir süre önce aşk yaşamaya başlayan ve 'in oğlu ve oyuncu , corona virüs nedeniyle karantinaya birlikte girdiler. Oğulcan Engin, Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafa Ezgi Eyüboğlu'nu etiketledi. Ezgi Eyüboğlu'ndan da yanıt gecikmedi.

    Karantina aşıkları! Günleri beraber geçiyor

    Kısa bir süre önce aşk yaşamaya başlayan ve 'in karantina günlerini beraber geçirdiği ortaya çıktı. Oğulcan Engin'in Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf çifti ele verdi.

    Oğulcan Engin, önceki gün lüks rezidansından paylaşım yaptı. Engin, fotoğrafını çeken kişinin ise oyuncu aşkı Ezgi Eyüboğlu olduğunu belirtti. Eyüboğlu da Engin'in 5 milyon liralık dairesinden sık sık paylaşım yapıyor.


    Çiftin aşkı bir süre iddia olarak kalsa da, katıldıkları film galasında belgelenmişti. Ezgi Eyüboğlu'nun eski eşi şimdilerde Oğulcan Engin'in annesi ile aynı programda jüri koltuğuna oturan ile aşk yaşıyor.

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