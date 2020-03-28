Kısa bir süre önce aşk yaşamaya başlayan Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin'in karantina günlerini beraber geçirdiği ortaya çıktı. Oğulcan Engin'in Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf çifti ele verdi.

Oğulcan Engin, önceki gün lüks rezidansından paylaşım yaptı. Engin, fotoğrafını çeken kişinin ise oyuncu aşkı Ezgi Eyüboğlu olduğunu belirtti. Eyüboğlu da Engin'in 5 milyon liralık dairesinden sık sık paylaşım yapıyor.





Çiftin aşkı bir süre iddia olarak kalsa da, katıldıkları film galasında belgelenmişti. Ezgi Eyüboğlu'nun eski eşi Kaan Yıldırım şimdilerde Oğulcan Engin'in annesi Seda Sayan ile aynı programda jüri koltuğuna oturan Hadise ile aşk yaşıyor.